Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятую строчку, Квитова вернулась в топ-10

На прошлой неделе женщины провели два грунтовых турнира WTA в Америке. На более крупном в Чарльстоне победу одержала россиянка Вероника Кудерметова, что позволило ей дебютировать в топ-30. Финалистка Данка Ковинич поднялась на 26 позиций в мировой классификации.
В Боготе удалось победить 19-летней местной теннисистке Марии Осорио, которая полтора года назад выигрывала юниорский US Open. Колумбийка со 180-го места переместилась на 135-е. Финалистка Тамара Зиданшек из Словении добавила 13 строчек и теперь 80-я.
В топ-10 состоялось одно изменение, Петра Квитова вернула десятую строчку, опередив Кики Бертенс.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то большинство теряло позиции, или осталось при своих. По несколько позиций добавили Катерина Бондаренко, Марианна Закарлюк и Любовь Костенко.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке Кудерметова пробилась в топ-8, Элина Свитолина потеряла одну позицию и теперь 11-я. В первой тройке Эшли Барти поменялась местами с Гарбинье Мугурусой, Наоми Осака продолжает лидировать.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — Sport.ua
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