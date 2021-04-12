Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятую строчку, Квитова вернулась в топ-10

Россиянка Кудерметова дебютировала в топ-30

  • 12.04.2021 09:35
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Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятую строчку, Квитова вернулась в топ-10
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

На прошлой неделе женщины провели два грунтовых турнира WTA в Америке. На более крупном в Чарльстоне победу одержала россиянка Вероника Кудерметова, что позволило ей дебютировать в топ-30. Финалистка Данка Ковинич поднялась на 26 позиций в мировой классификации.
 
В Боготе удалось победить 19-летней местной теннисистке Марии Осорио, которая полтора года назад выигрывала юниорский US Open. Колумбийка со 180-го места переместилась на 135-е. Финалистка Тамара Зиданшек из Словении добавила 13 строчек и теперь 80-я.

В топ-10 состоялось одно изменение, Петра Квитова вернула десятую строчку, опередив Кики Бертенс.

Топ-10 рейтинга WTA


 
Что касается украинок, то большинство теряло позиции, или осталось при своих. По несколько позиций добавили Катерина Бондаренко,  Марианна Закарлюк и Любовь Костенко.

Украинки в рейтинге WTA


 
В Чемпионской гонке Кудерметова пробилась в топ-8, Элина Свитолина потеряла одну позицию и теперь 11-я. В первой тройке Эшли Барти поменялась местами с Гарбинье Мугурусой, Наоми Осака продолжает лидировать.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник — Sport.ua

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