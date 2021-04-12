Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «От гола пяткой у меня остался осадок»

Лидер «Десны» Андрей Тотовицкий, который оформил дубль в матче 21-го тура УПЛ с «Александрией» (4:1) высказался о победе черниговцев в этом поединке.

«С «Александрией» была тяжелая игра в физическом плане. «Александрия» - это команда, которая постоянно прессингует и играет длинными передачами, навязывая борьбу.

В первом тайме александрийцы, наверное, больше владели инициативой. Но мы сделали корректировки и после перерыва начали совсем по-другому играть и в итоге добились заслуженной победы.

Рад ли дублю? Да, рад, но, главное, что команда победила. Это мой первый дубль в этом сезоне. Ранее я в семи матчах забивал по голу. В карьере это мой третий или четвертый дубль.

Я стал в УПЛ лидером по системе «гол+пас»? Мне очень приятно, но сезон еще идет и, главное, решить задачу команды на сезон. Это, можно сказать, моя работа – забивать мячи и отдавать пасы. Главная задача «Десны»? Занять третье место в УПЛ!

Мой гол пяткой? Гол красивый! Но в моменте с забитым мячом у меня нога заболела. Так что от этого гола у меня остался отпечаток, осадок. В мою сторону шел мяч после паса. Я видел, что мяч далековато от меня идет, но потянулся за ним. Переоценил свою растяжку. В итоге очень сильно растянулся и заболела нога. Только завтра пойду на медобследование. Надо, чтобы прошли сутки с момента повреждения. Пока тяжело сказать, какой характер травмы», - сказал Тотовицкий.