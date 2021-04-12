В матче 31-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Арсенал).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Арсенал).
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Источник — Sport.ua
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