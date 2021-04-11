Лидеров уже не догнать. Арсенал нанес разгромное поражение Шеффилд Юнайтед

11 апреля прошел матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.
«Арсенал» нанес разгромное поражение «Шеффилд Юнайтед» (3:0), но лидеров «канониры» уже не догонят.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (63), «Лестер» (56), «Вест Хэм» (55), «Челси» (54), «Ливерпуль» (52), «Тоттенхэм» (49), «Эвертон» (47).
АПЛ. 31-й тур
«Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал» – 0:3
Голы: Ляказетт, 33, 85, Мартинелли, 72.
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Стивенс, Иган, Ампаду, Болдок, Флек, Норвуд, Осборн, Ландстрем, Макголдрик (Макберни, 65. Муссе, 83), Берк (Брюстер, 64).
«Арсенал»: Лено, Мари, Чемберс, Холдинг, Джака, Себальос, Партей, Сака (Виллиан, 69), Ляказетт (Нкетиа, 88), Пепе, Мартинелли (Эль-Нени, 83).
Предупреждения: Мари, 80. Ампаду, 90+4.
Судья: Бэнкес.
11 апреля. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.