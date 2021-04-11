31-й тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Арсенал
11.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лидеров уже не догнать. Арсенал нанес разгромное поражение Шеффилд Юнайтед

11 апреля прошел матч 31-го тура Английской Премьер-лиги

  • 11.04.2021 23:23
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Лидеров уже не догнать. Арсенал нанес разгромное поражение Шеффилд Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля прошел матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» нанес разгромное поражение «Шеффилд Юнайтед» (3:0), но лидеров «канониры» уже не догонят.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (63), «Лестер» (56), «Вест Хэм» (55), «Челси» (54), «Ливерпуль» (52), «Тоттенхэм» (49), «Эвертон» (47).

АПЛ. 31-й тур

«Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал» – 0:3

Голы: Ляказетт, 33, 85, Мартинелли, 72.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Стивенс, Иган, Ампаду, Болдок, Флек, Норвуд, Осборн, Ландстрем, Макголдрик (Макберни, 65. Муссе, 83), Берк (Брюстер, 64).

«Арсенал»: Лено, Мари, Чемберс, Холдинг, Джака, Себальос, Партей, Сака (Виллиан, 69), Ляказетт (Нкетиа, 88), Пепе, Мартинелли (Эль-Нени, 83).

Предупреждения: Мари, 80. Ампаду, 90+4.

Судья: Бэнкес.

11 апреля. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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