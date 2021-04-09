В воскресенье, 11 апреля, состоится поединок 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Шеффилд Юнайтед» на домашнем стадионе «Брэмолл Лейн» примет лондонский «Арсенал».

«Шеффилд Юнайтед»

В прошлом сезоне «Клинки» приятно удивили и длительное время боролись за выход в еврокубки, но после выхода с карантина потеряли сыгранность и в итоге финишировали на вполне достойном девятом месте. Казалось, что в этом году «Шеффилд» под руководством Криса Уайлдера будет продолжать в том же духе, однако нынешний сезон клуб проваливает и идет на последнем месте в турнирной таблице элитного дивизиона Англии.

Уже очевидно, что «Шеффилд» одной ногой в Чемпионшипе, а потому руководство клуба в середине марта отправило Уайлдера в отставку с поста главного тренера. Под руководством исполняющего обязанности наставника Пола Хекингботта «Клинки» на прошлой неделе в гостях проиграли «Лидсу» (1:2) и за 8 туров до конца чемпионата отстают от спасительной 17-й строчки на 15 баллов. Это больше, чем «Шеффилд» набрал за 30 туров, так что шансы есть только в теории, а на практике клуб ожидает понижение в классе.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты в прошлом сезоне получила путевку в Лигу Европы только благодаря завоеванию Кубка Англии. В этом году подобным образом квалифицироваться в еврокубки не получится, поскольку «Арсенал» не смог защитить трофей. «Канониры» вылетели из национального Кубка еще после стадии 1/16 финала, уступив «Саутгемптону» (0:1). На этой же стадии клуб вылетел и из Лиги Европы, пропустив дальше португальскую «Бенфику».

Неудачно обстоят дела у «Арсенала» и в Премьер-лиге. Конечно, в отличие от «Шеффилд», лондонскому клубу вылет в Чемпионшип не грозит, однако и за еврокубковую позицию зацепиться уже будет очень непросто. В данный момент подопечные Артеты располагаются на десятом месте, имея в активе 42 балла. Отставание от седьмой строчки еще не катастрофическое, 7 очков, но финиш сезона близок. А это значит, что терять очки в подобных матчах «Арсенал» просто не имеет права.

Ориентировочные составы

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл – Богл, Джагелка, Стивенс Балдок, Лундстрам, Норвуд, Флек, Осборн, Макголдрик, Макберни.

«Арсенал»: Лено – Чэмберс, Холдинг, Габриэл, Тирни, Парти, Себальос, Пепе, Эдегор, Обамеянг, Ляказетт.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.63 по линии Parimatch.

11 апреля, воскресенье