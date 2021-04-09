31-й тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 0
Арсенал
11.04.2021 21:00   ТВ-трансляция: 

Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Хозяева уже одной ногой в Чемпионшипе, а гости все еще ведут борьбу за еврокубки

  • 09.04.2021 14:00
  • 82 просмотра
  • 0 комментариев
Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 апреля, состоится поединок 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Шеффилд Юнайтед» на домашнем стадионе «Брэмолл Лейн» примет лондонский «Арсенал».

«Шеффилд Юнайтед»

В прошлом сезоне «Клинки» приятно удивили и длительное время боролись за выход в еврокубки, но после выхода с карантина потеряли сыгранность и в итоге финишировали на вполне достойном девятом месте. Казалось, что в этом году «Шеффилд» под руководством Криса Уайлдера будет продолжать в том же духе, однако нынешний сезон клуб проваливает и идет на последнем месте в турнирной таблице элитного дивизиона Англии.

Уже очевидно, что «Шеффилд» одной ногой в Чемпионшипе, а потому руководство клуба в середине марта отправило Уайлдера в отставку с поста главного тренера. Под руководством исполняющего обязанности наставника Пола Хекингботта «Клинки» на прошлой неделе в гостях проиграли «Лидсу» (1:2) и за 8 туров до конца чемпионата отстают от спасительной 17-й строчки на 15 баллов. Это больше, чем «Шеффилд» набрал за 30 туров, так что шансы есть только в теории, а на практике клуб ожидает понижение в классе.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты в прошлом сезоне получила путевку в Лигу Европы только благодаря завоеванию Кубка Англии. В этом году подобным образом квалифицироваться в еврокубки не получится, поскольку «Арсенал» не смог защитить трофей. «Канониры» вылетели из национального Кубка еще после стадии 1/16 финала, уступив «Саутгемптону» (0:1). На этой же стадии клуб вылетел и из Лиги Европы, пропустив дальше португальскую «Бенфику».

Неудачно обстоят дела у «Арсенала» и в Премьер-лиге. Конечно, в отличие от «Шеффилд», лондонскому клубу вылет в Чемпионшип не грозит, однако и за еврокубковую позицию зацепиться уже будет очень непросто. В данный момент подопечные Артеты располагаются на десятом месте, имея в активе 42 балла. Отставание от седьмой строчки еще не катастрофическое, 7 очков, но финиш сезона близок. А это значит, что терять очки в подобных матчах «Арсенал» просто не имеет права.

Ориентировочные составы

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл – Богл, Джагелка, Стивенс Балдок, Лундстрам, Норвуд, Флек, Осборн, Макголдрик, Макберни.

«Арсенал»: Лено – Чэмберс, Холдинг, Габриэл, Тирни, Парти, Себальос, Пепе, Эдегор, Обамеянг, Ляказетт.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.63 по линии Parimatch.

11 апреля, воскресенье

«Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал»
Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн». 21:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 3:1
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности