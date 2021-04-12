БЕССМЕРТНЫЙ: «Если вратарь тащит пенальти – это мастерство вратаря»

Наставник «Львова» – о поражении от «Ворсклы»

  • 12.04.2021 01:59
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БЕССМЕРТНЫЙ: «Если вратарь тащит пенальти – это мастерство вратаря»
© scdnipro1.com.ua. Анатолий Бессмертный

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (1:2) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Незабитый пенальти Альваро? Никто не может знать, какой был бы результат. Сейчас можно говорить все что угодно. Этот незабитый пенальти повлиял на команду, но все равно с этим стрессом команда справилась и в первом тайме выглядела очень даже достойно. Если вратарь тащит пенальти - это мастерство вратаря.

Во втором тайме «Ворскла» перестроилась и начала играть в три защитника. Мы не могли с этим пять минут разобраться. Это следствие того, что ребята молодые. Мы им подсказывали, чтобы они перестроились, но они поздно это сделали. 

Гол из стандарта? Мы находимся на таком этапе, что вынуждены выжимать голы со всего - со стандартов, с пенальти. Видите, сегодня тот же пенальти забей - возможно, было бы что-то иначе. Но уже поздно говорить об этом», - сказал Бессмертный.

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Источник — Футбол 1/2/3

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