Заключительным матчем 31-го тура Английской Премьер-лиги станет противостояние на «Амекс Стэдиум» между «Брайтоном» и «Эвертоном», которые концовку сезона будут проводить с совершенно противоположными задачами.

«Брайтон»

Подопечные Грэма Поттера неделей ранее сражались против «Манчестер Юнайтед» (1:2), поэтому не особо надеялись набрать очки, исходя из своей текущей позиции в турнирной таблице. «Чайки» до этого сумели одержать две победы подряд, и именно этот результат позволяет им рассчитывать на актуальный отрыв от зоны вылета на шесть очков. Постепенно, мы становимся свидетелями того, как спасительная соломинка для «Фулхэма», «Вест Бромвича» и, разумеется, «Шеффилд Юнайтед» становится все более тонкой, а «Брайтон» как раз и является одним из тех коллективов, который серьезно помогает ускорить данный процесс.



Единственный момент, который заслуживает нашего внимания в судьбе этой команды до конца сезона, заключался в то, что, если «Альбион» хочет самостоятельно решать свою судьбу, то им рекомендовано было начинать двигаться в этом направлении уже в кратчайшие сроки. В противном случае – заключительные туры против «Вест Хэма», «Манчестер Сити» и «Арсенала» обещают стать для этой команды неподъемными.

«Эвертон»

На что именно рассчитывает коллектив Карло Анчелотти в завершении этого сезона – не знает никто, кроме самого итальянского специалиста. «Ириски» находятся в турнирной таблице в настолько спорном положении, что трудно предугадать их дальнейшие пути для маневра. Единственное, что можно утверждать с уверенностью – осечкой «Тоттенхэма», который располагается на седьмой строчке, в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:3) точно необходимо воспользоваться. В дальнейшем, команде из Ливерпуля можно будет вспомнить о том, что у нее в запасе есть одна игра, и попытаться замахнуться на обгон соседей по городу.



«Эвертон» мог бы сделать это и раньше, вот только ничья в матче против «Кристал Пэлас» (1:1) и поражение от «Бернли» (1:2) – команд из нижней половины турнирной таблицы – стало ужасным продолжением осечки в игре против «Челси». Подопечные Анчелотти либо затормозили ход, либо отказываются от дальнейшей борьбы. При этом, дальше в календаре у них будут стоять все те же «шпоры» и «Арсенал», и вот эти поединки кажутся намного более сложными, чем предстоящая игра.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Эвертона», и завершилась победой «ирисок» со счетом 4:2.

«Брайтон» в предыдущих домашних поединках растерял неплохую форму, когда команде Поттера удавалось набирать очки. Доходило даже до того, что «чайки» на равных играли против команд из лидирующей группы, и только лишь «Челси» в текущем сезоне сумел получить в матче чемпионата против них хоть немного уверенный гандикап (3:1).

«Эвертон» продолжает находится в числе лучших коллективов страны в плане результатов гостевых поединков, что еще раз подтверждает тезис о том, что «пандемический» сезон стер границы между этими понятиями. Подпортила статистику «ирискам», разве что, неудачная игра против «Челси», но девятиматчевую серию без поражений до этого со счетов уже не спишешь.

Ориентировочные составы

«Брайтон»: Санчес – Велтман, Данк, Уайт – Модер, Биссума, Лаллана, Гросс – Троссард – Уэлбек, Мопе.

«Эвертон»: Ольсен – Кин, Мина, Холгейт – Динь, Сигурдссон, Дэвис, Коулмэн – Родригес – Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в предстоящей игре «Эвертон» должен воспользоваться осечкой «Тоттенхэма», однако не станет тратить много усилий перед очным поединком против «шпор». В таких условиях, ставка «Победа Эвертон в один мяч или ничья: да» за 2,04 от Favbet выглядит достойным предложением.

12 апреля, понедельник