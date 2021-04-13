Брайтон выстоял в поединке с Эвертоном

В поединке 31-го тура чемпионата Англии «Брайтон» дома сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0)
«Эвертон» не может выиграть уже четыре поединка АПЛ подряд.
«Брайтон» — «Эвертон» — 0:0
«Брайтон»: Санчес, Велтман, Данк, Уайт, Лаллана, Модер (Берн, 87), Гросс, Биссума, Троссард, Уэлбек, Мопе (Джаханбахш, 87).
«Эвертон»: Ольсен, Коулмэн, Кин, Годфри, Динь, Сигурдссон, Дэвис (Броудхед, 88), Мина (Ивоби, 58), Хамес, Холгейт, Ришарлисон.
Предупреждения: Данк (52), Кин (82), Холгейт (90).
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Источник — Sport.ua
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