В матче 31-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» на своем поле обыграл «Лестер» со счетом 3:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Джессе Лингард (Вест Хэм).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Джессе Лингард (Вест Хэм).
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Источник — Sport.ua
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