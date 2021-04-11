31-й тур
Вест Хэм
3 : 2
Лестер
11.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль конкурента Ярмоленко принес Вест Хэму важнейшую победу над Лестером

Команда Дэвида Мойеса претендует на высокие места

  • 11.04.2021 18:01
  • 1815 просмотров
  • 3 комментария
Дубль конкурента Ярмоленко принес Вест Хэму важнейшую победу над Лестером
© ФК Вест Хэм

В матче 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко в домашних стенах уверенно переиграл «Лестер».
 
Команда Дэвида Мойеса после этой победы снова вернулась на четвертое место, которое дает право напряму сыграть в групповом раунде ЛЧ. Отставание от «Лестера», который идет третьим, сократилось до одного пункта. 

Ярмоленко не попал в заявку на матч.
 
Чемпионат Англии. 31-й тур

«Вест Хэм» – «Лестер» – 3:2
Голы: 1:0 – 29 Лингард, 2:0 – 44 Лингард, 3:0 – 48 Боуэн, 3:1 – 70 Ихеаначо, 3:2 – 90+1 Ихеаначо.

«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Лингард, Соучек, Нобл (Джонсон, 82), Форнальс, Боуэн (Бенрахма, 84), Крессуэлл (Бальбуэна, 53).
«Лестер» – Шмейхель, Рикарду Перейра, Фофана, Эванс, Кастань, Тилеманс, Амарти (Томас, 46), Ндиди, Прат (Олбрайтон, 59), Варди, Ихеаначо.

Ранее «Ньюкасл» на выезде обыграл «Бернли».

«Бернли» – «Ньюкасл» – 1:2
Голы: 1:0 – 18 Выдра, 1:1 – 59 Мерфи, 1:2 – 64 Сен-Максимен.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 11.04.2021 18:08
    -1
    вестхем вообще тупят, надо выпускать бревноленко, чтобы он забил один гол за сезон в одном из последних матчей, и все такие андрюха сохранил прописку клубу в апл, он важен. как видно без андлюхи вестхем в топ-4, что-то неправильно вестхем делает
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 11.04.2021 18:06
    -2
    кто как говорил что Лингард ничем не лучше бревноленко. ничем не лучше, просто забивает намного больше мячей чем бревно, мелочи
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    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 11.04.2021 18:04
    +2
    кто кому конкурент ещё
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 11.04.2021 18:04
    +2
    кто кому конкурент ещё
    Ссылка
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