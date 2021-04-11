Дубль конкурента Ярмоленко принес Вест Хэму важнейшую победу над Лестером

В матче 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко в домашних стенах уверенно переиграл «Лестер».



Команда Дэвида Мойеса после этой победы снова вернулась на четвертое место, которое дает право напряму сыграть в групповом раунде ЛЧ. Отставание от «Лестера», который идет третьим, сократилось до одного пункта.

Ярмоленко не попал в заявку на матч.



Чемпионат Англии. 31-й тур

«Вест Хэм» – «Лестер» – 3:2

Голы: 1:0 – 29 Лингард, 2:0 – 44 Лингард, 3:0 – 48 Боуэн, 3:1 – 70 Ихеаначо, 3:2 – 90+1 Ихеаначо.

«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Лингард, Соучек, Нобл (Джонсон, 82), Форнальс, Боуэн (Бенрахма, 84), Крессуэлл (Бальбуэна, 53).

«Лестер» – Шмейхель, Рикарду Перейра, Фофана, Эванс, Кастань, Тилеманс, Амарти (Томас, 46), Ндиди, Прат (Олбрайтон, 59), Варди, Ихеаначо.

Ранее «Ньюкасл» на выезде обыграл «Бернли».

«Бернли» – «Ньюкасл» – 1:2

Голы: 1:0 – 18 Выдра, 1:1 – 59 Мерфи, 1:2 – 64 Сен-Максимен.

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