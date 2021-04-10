Вест Хэм – Лестер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 31-готура АПЛ «Вест Хэм» – «Лестер».

«Лестер» достойно играет в этом сезоне. Роджерс поставил команде современный футбол, кстати, как и Мойес в «Вест Хэме». В «Вест Хэме» Лингард пришелся ко двору. Он забил шесть мячей в восьми играх. А есть еще у лондонцев классные полевые игроки Антонио, Форналис, Масуаку, Соучек, Бенрахма и надежный вратарь Фабиански. Отмечу интересный момент. В двух предыдущих матчах с «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном» «молотобойцы» вели в счете 3:0. Но с «канонирами» они сыграли 3:3, а у «волков» удалось выиграть 3:2. Добившись ощутимого преимущества «Вест Хэм» вдруг резко сбавлял обороты. Наверное, это связано с кондициями. В таком темпе они не могут весь матч играть. Этим и пользуются соперники. В двух матчах они пропустили пять мячей. Здесь выходят на первый план кондиции и ошибки.

«Лестер» такого себе не позволяет и старается быть сконцентрированным весь матч. Выделю у «лисов» Варди, Ихеаначо, Переса, Тилеманса, Фофану, Эванса, Ндиди, Кастаня, Шмейхеля. Эти футболисты и компания создают классную команду у «Лестера». В обеих командах играют сборники очень хорошего уровня. Обе команды и оба тренера в чем-то похожи, включая турнирные амбиции. Они идут рядом.

«Лестер» с 56 очками третий, а «Вест Хэм» с 52 баллами четвертый. «Лисы» чуть больше забивают и чуть меньше пропускают, а также имеют 4 очка преимущества, поэтому могут довольствоваться ничьей. И ничья вполне вероятна в этом матче. Но «Вест Хэм» не согласен с этим и будет играть на победу», - сказал Грозный.

Матч «Вест Хэм» – «Лестер» состоится 11-го апреля. Начало встречи в 16:05.