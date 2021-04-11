Основной защитник Динамо рискует пропустить матч с Шахтером

Киевское «Динамо» в матче 20-го тура УПЛ чуть не потеряло своего ведущего защитника – Илью Забарного. Во втором тайме футболист получил сильный удар в лицо от нападающего «Днепра-1» Артема Довбика.



По информации источника, у защитника «Динамо» диагностирован перелом носа. Дополнительное обследование показало, что операция футболисту все-таки не потребуется.



Сейчас команда после победы над «Днепром-1» получила два дня выходных. Забарному прописан полный покой. Вопрос его участия в матче с «Шахтером» в следующем туре УПЛ пока остается открытым.



Встреча 21-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» состоится 17 апреля. В этом матче из-за перебора желтых карточек не сыграет Сергей Сидорчук.