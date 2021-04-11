Основной защитник Динамо рискует пропустить матч с Шахтером

Илья Забарный получил травму в матче с «Днепром-1»

  • 11.04.2021 19:11
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  • 1 комментарий
Основной защитник Динамо рискует пропустить матч с Шахтером
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Киевское «Динамо» в матче 20-го тура УПЛ чуть не потеряло своего ведущего защитника – Илью Забарного. Во втором тайме футболист получил сильный удар в лицо от нападающего «Днепра-1» Артема Довбика
 
По информации источника, у защитника «Динамо» диагностирован перелом носа. Дополнительное обследование показало, что операция футболисту все-таки не потребуется.
 
Сейчас команда после победы над «Днепром-1» получила два дня выходных. Забарному прописан полный покой. Вопрос его участия в матче с «Шахтером» в следующем туре УПЛ пока остается открытым.
 
Встреча 21-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» состоится 17 апреля. В этом матче из-за перебора желтых карточек не сыграет Сергей Сидорчук.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Mikolaynen
      Mikolaynen, 11.04.2021 19:49
    -5
    Da da,eto Miko-Mikolaynen i zabaraynen , Byshanaunen bravo bravo ot finskogo naroda
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