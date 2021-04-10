Лидер Динамо Сидорчук пропустит матч против Шахтера

Ведущий полузащитник и капитан «Динамо» Сергей Сидорчук в следующем туре УПЛ пропустит матч против «Шахтера».
В игре с «Днепром-1» игрок получил желтую карточку, которая стала 4-й и означает дисквалификацию на один матч.
Поединок против «Шахтера» состоится 17 апреля.
Под угрозой дисквалификации у киевлян остаются Илья Забарный, Карлос де Пена и Жерсон Родригеш.
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Источник — Sport.ua
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