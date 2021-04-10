Лидер Динамо Сидорчук пропустит матч против Шахтера

Перебор желтых карточек

  • 10.04.2021 17:50
  • 1665 просмотров
  • 5 комментариев
Лидер Динамо Сидорчук пропустит матч против Шахтера
© fcdynamo.kiev.ua

Ведущий полузащитник и капитан «Динамо» Сергей Сидорчук в следующем туре УПЛ пропустит матч против «Шахтера».

В игре с «Днепром-1» игрок получил желтую карточку, которая стала 4-й и означает дисквалификацию на один матч.

Поединок против «Шахтера» состоится 17 апреля.

Под угрозой дисквалификации у киевлян остаются Илья Забарный, Карлос де Пена и Жерсон Родригеш.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Милан Милан
      Милан Милан, 10.04.2021 18:29
    -1
    Аха ха) ну хоть какую то копеечку получит склейка от Рыжего)
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 10.04.2021 18:21
    -1
    мог и красную в матче с Шахтой привезти, пускай отдыхает
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 18:07
    +4
    Как так? Фантастика. Ну кто мог ожидать и предсказать такое?
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 10.04.2021 17:59
    0
    Хоть одна приємна новина,телепайло віддихає.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 10.04.2021 17:52
    +1
    Может и к лучшему!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 18:07
    +4
    Как так? Фантастика. Ну кто мог ожидать и предсказать такое?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 10.04.2021 17:52
    +1
    Может и к лучшему!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 10.04.2021 17:59
    0
    Хоть одна приємна новина,телепайло віддихає.
    Ссылка
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