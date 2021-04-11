Юрий МАКСИМОВ: «В перерыве поговорили на повышенных тонах»

Главный тренер «Ворсклы» – о победе над «Львовом»

  • 11.04.2021 18:53
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Юрий МАКСИМОВ: «В перерыве поговорили на повышенных тонах»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу своей команды над «Львовом» (2:1) в матче 21 тура Favbet Лиги. 
 
«Первый тайм мы провалили, потому что вышли, не понимая, во что мы хотим играть. В перерыве поговорили на повышенных тонах, потому что так играть нельзя. Хорошо, что Дима (Ризнык - прим.) потянул пенальти, а так могли проигрывать после первого тайма со счетом 0:2 или 0:3. Я так понял, что футболистов нужно было взбодрить сразу.
 
На второй тайм вышли и немножко добавили. Забили два гола, но все равно концовка мне не понравилась - хладнокровия не хватает. Другие команды сохраняли бы мяч и играли бы через заднюю линию. Мы пропустили мяч и начался мандраж, какие-то решения непонятные. Вторым таймом доволен», – сказал Максимов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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