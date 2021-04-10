А где американки? Определились финалистки турнира в Чарльстоне

Десятого апреля на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне состоялись матчи 1/2 финала.
15-я сеяная россиянка Вероника Кудерметова одолела испанку Паулу Бадоса, которая в предыдущем раунде выбила из борьбы первую ракетку мира Эшли Барти.
Черногорка Данка Ковинич впервые за пять лет сыграет в финале турнира WTA после победы над Онс Жабер из Туниса.
Чарльстон. 1/2 финала
Вероника Кудерметова [15] –Паула Бадоса – 6:3, 6:3
Данка Ковинич – Онс Жабер [12] – 6:3, 6:2
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Источник — Sport.ua
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