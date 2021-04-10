А где американки? Определились финалистки турнира в Чарльстоне

Десятого апреля на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне состоялись матчи 1/2 финала.



15-я сеяная россиянка Вероника Кудерметова одолела испанку Паулу Бадоса, которая в предыдущем раунде выбила из борьбы первую ракетку мира Эшли Барти.



Черногорка Данка Ковинич впервые за пять лет сыграет в финале турнира WTA после победы над Онс Жабер из Туниса.

Чарльстон. 1/2 финала

Вероника Кудерметова [15] – Паула Бадоса – 6:3, 6:3

Данка Ковинич – Онс Жабер [12] – 6:3, 6:2