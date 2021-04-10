А где американки? Определились финалистки турнира в Чарльстоне

В матче за титул сыграют две представительницы Европы

  • 10.04.2021 23:44
  • 274 просмотра
  • 2 комментария
А где американки? Определились финалистки турнира в Чарльстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Данка Ковинич

Десятого апреля на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне состоялись матчи 1/2 финала.
 
15-я сеяная россиянка Вероника Кудерметова одолела испанку Паулу Бадоса, которая в предыдущем раунде выбила из борьбы первую ракетку мира Эшли Барти.
 
Черногорка Данка Ковинич впервые за пять лет сыграет в финале турнира WTA после победы над  Онс Жабер из Туниса.

Чарльстон. 1/2 финала

 Вероника Кудерметова [15] –  Паула Бадоса – 6:3, 6:3

 Данка Ковинич –  Онс Жабер [12] – 6:3, 6:2

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 11.04.2021 00:28
    0
    Эш Барти обязана была Бадосу нагнуть, но что- то пошло не так, и дальше больше....
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 11.04.2021 00:24
    0
    Неожиданно, однако!!!
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 11.04.2021 00:28
    0
    Эш Барти обязана была Бадосу нагнуть, но что- то пошло не так, и дальше больше....
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 11.04.2021 00:24
    0
    Неожиданно, однако!!!
    Ссылка
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