В воскресенье, 11 апреля, состоится матч двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать «Минай».

Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток харьковчанки Екатерины Монзуль прозвучит в 17:00.

«Рух» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Минай».