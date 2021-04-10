В воскресенье, 11 апреля, состоится поединок двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» встретится с «Ингульцом».

Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка», арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 14:00.

«Заря» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Кропивницком можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Ингулец», за которой можно следить здесь.