21-й тур
Волынь
2 : 0
Кристалл Х
10.04.2021, FT

Первая лига. Тяжелая победа Черноморца, успех Волыни

Одесская команда старается не отпустить лидера

  • 10.04.2021 19:09
  • 893 просмотра
  • 2 комментария
Первая лига. Тяжелая победа Черноморца, успех Волыни
© fcvolyn.net

«Черноморец» в матче Первой лиги с трудом обыграл «Полесье» 2:1 благодаря пенальти в конце встречи, который реализовал Коркишко.

Одесская команда остается 2-й с отставанием в 1 пункт от «Вереса».

Выиграла и «Волынь», но луцкая команда остается 5-й, хотя имеет игры в запасе.

Первая лига. 21-й тур

Волынь - Кристалл 2:0
Голы: Оринчак, 32, Хагназари, 63 (с пен)

Черноморец - Полесье 2:1
Голы: Мельничук, 30, Коркишко, 90+2 (с пен) - Грицук, 66

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Сергей П.
    online
      Сергей П., 10.04.2021 19:49
    +1
    Черноморец вытянули конечно в концовке...абсолютно левая пенка, плюс ещё и перебить дал судейка, после того как с первого раза не удалось забить...цирк
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 10.04.2021 19:36
    +1
    Такого судейства в игре Черноморец-Полесье я давно не видел. Советую гурманам посмотреть в записи, не пожалеете...
    Ссылка
    Сергей П.
    online
      Сергей П., 10.04.2021 19:49
    +1
    Черноморец вытянули конечно в концовке...абсолютно левая пенка, плюс ещё и перебить дал судейка, после того как с первого раза не удалось забить...цирк
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 10.04.2021 19:36
    +1
    Такого судейства в игре Черноморец-Полесье я давно не видел. Советую гурманам посмотреть в записи, не пожалеете...
    Ссылка
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