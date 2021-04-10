Первая лига. Тяжелая победа Черноморца, успех Волыни

«Черноморец» в матче Первой лиги с трудом обыграл «Полесье» 2:1 благодаря пенальти в конце встречи, который реализовал Коркишко.

Одесская команда остается 2-й с отставанием в 1 пункт от «Вереса».

Выиграла и «Волынь», но луцкая команда остается 5-й, хотя имеет игры в запасе.

Первая лига. 21-й тур

Волынь - Кристалл 2:0

Голы: Оринчак, 32, Хагназари, 63 (с пен)

Черноморец - Полесье 2:1

Голы: Мельничук, 30, Коркишко, 90+2 (с пен) - Грицук, 66

Турнирная таблица