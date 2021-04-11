Черноморец — Полесье — 2:1. Видео голов и обзор матча

В 21-м туре Первой лиги Украины одесский «Черноморец» обыграл «Полесье» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Черноморец» — «Полесье» — 2:1
Голы: Мельничук, 30, Коркишко, 90+2, с пенальти — Грицук, 66
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Источник — ФК Черноморец
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