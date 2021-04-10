Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Шевченко хорошо отзывался об Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о том, какие советы давал ему Андрей Шевченко перед переходом в итальянский клуб:

«До моего перехода в «Аталанту» Андрей Шевченко очень хорошо отзывался о клубе и тренере.

Он сразу предупредил меня, что чемпионат тяжелый, что здесь играют в другой футбол. В то же время он сказал, что это правильное место для моего прогресса, что все в моих ногах».

Ранее Малиновский был признан лучшим игроком марта в «Аталанте».