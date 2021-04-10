Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Шевченко хорошо отзывался об Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о том, какие советы давал ему Андрей Шевченко перед переходом в итальянский клуб:
«До моего перехода в «Аталанту» Андрей Шевченко очень хорошо отзывался о клубе и тренере.
Он сразу предупредил меня, что чемпионат тяжелый, что здесь играют в другой футбол. В то же время он сказал, что это правильное место для моего прогресса, что все в моих ногах».
Ранее Малиновский был признан лучшим игроком марта в «Аталанте».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Eco Di Bergamo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.