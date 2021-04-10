Фрэнк ЛЭМПАРД: «Было несколько предложений за последние два месяца»

Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера «Челси» и рассказал о планах на будущее:

«Я крайне признателен за предоставленную возможность управлять «Челси». Это было невероятное время, все знают, как я относился к клубу.

С момента возобновления сезона после ковидной паузы и до того момента, когда я ушёл, мы играли без фанатов на трибунах. Я очень скучал по ним. Как бывший футболист я знал, что это значит для меня и какое влияние это оказывает на матчи. Футбол поглотил мою жизнь, сначала как игрока, а затем как тренера.

Никто не хочет терять работу, но в начале карьеры такое может произойти, независимо от того, насколько вы хороши. Увольнение дало мне намного больше времени побыть дома, в кругу семьи.

У меня было несколько предложений за последние два месяца, которые были весьма привлекательными, но не совсем правильными».

Ранее сообщалось о том, что Лэмпард может возглавить молодежную сборную Англии.