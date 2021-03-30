Лэмпард может возглавить молодежную сборную Англии

Экс-тренер «Челси» может вскоре вернуться к работе

  • 30.03.2021 17:38
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Лэмпард может возглавить молодежную сборную Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард после завершения молодежного чемпионата Европы может возглавить сборную Англии U-21.

Контракт нынешнего тренера, Адриана Буртройда, истекает летом, и, скорее всего, не будет продлен из-за слабых результатов команды. Кроме Лэмпарда, на эту должность претендуют наставник «Суонси» Стив Купер и Пол Симпсон, который в 2017 году привел команду Англии U-20 к победе на чемпионате мира.

Напомним, в конце января Лэмпард был уволен с поста главного тренера «Челси». Ранее сообщалось о том, что Лэмпард может возглавить «Селтик».

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Источник — Daily Mail

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