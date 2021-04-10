Реал Мадрид – Барселона. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 30-го тура испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Барселона».

«Матрасники», рано поверив в чемпионство, стали плохо играть во всех турнирах. Они вылетели из Лиги чемпионов, уступив в двух матчах «Челси» (0:1 и 0:2). Также они уступили «Леванте» (0:2) и «Севилье» (0:1), а также не смогли обыграть «Хетафе» (0:0). Теперь три команды в Испании реально борются за чемпионство – это «Атлетико», «Реал» и «Барселона». А «Реалу» и «Барселоне» предстоит сыграть между собой в рамках Эль-Классико.

«Барселона», вылетев из Лиги чемпионов от ПСЖ, победила в трех матчах кряду, забив 11 мячей и 2 пропустив. Каталонцы уже стабилизировали состав. У них были проблемы, но они адаптировали в свою тонкую игру новичков. Также «Барселона» готова продлить контракт с Дембеле, который вместе с Гризманном активны в каждом матче, чем помогают Месси. Активны у каталонцев фланги в лице Деста и Альбы. Хороши разыгрывающие Бускетс и молодой Педри. А есть еще прекрасный универсал Де Йонг и надежный вратарь Тер Штеген. Да, не хватает Пике и надежности в обороне. На мой взгляд, «Барсе» нужно прикупит топового центрбека.

«Королевский клуб» под руководством Зидана воскрес, как Феникс из пепла. Когда в «Реал» уже многие не верили, мадридцы показали свой настоящий характер. «Сливочные» дважды обыграли в 1/8 финала «Аталанту» (1:0, 3:1), а затем в четвертьфинале «Ливерпуль» (3:1)! В 12 предыдущих матчах мадридцы 10 раз победили и дважды сыграли вничью. Хотя в лазарете мадридцев пребывают Рамос, Карвахаль, Варан, Азар. В пяти предыдущих матчах «Реал» забивает не менее пяти мячей. Правда, пропустили они в шести из семи предыдущих матчей, так как сложно играть без ключевой пары центрбеков Рамос-Варан.

В этом матче никому нельзя проигрывать, так как можно выпасть из чемпионской гонки. Уверен, что обе команды забьют, как я и предсказывал, что также обе забьют в поединке «Реал» - «Ливерпуль» (3:1). У меня в этом не было сомнений. В грядущем Эль-Классико тоже обе команды забьют. Больше склоняюсь к результативной ничьей, так как соперники очень хорошо знают друг друга. Они все сделают для нейтрализации главных козырей соперника. Ничья в этом матче устроит «матрасников», которым самим опять играть в Севилье, где они уступили на выходных. Только теперь команде Симеоне предстоит сразиться с амбициозным «Бетисом» Пеллегрини. Не пропускайте эти поединки. Возьмите чай и с удовольствием посмотрите эти встречи», - сказал Грозный.

Матч «Реал» Мадрид – «Барселона» состоится 10-го апреля. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.