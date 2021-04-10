Кожанов, Голодюк и Ткачук. Аматорские Карпаты заявятся во Вторую лигу

Теперь «Карпат» будет много. Этим клубом руководят Юрчишин и Тлумак

  • 10.04.2021 07:40
  • 534 просмотра
  • 1 комментарий
Кожанов, Голодюк и Ткачук. Аматорские Карпаты заявятся во Вторую лигу
© ФК Карпаты Львов. Денис Кожанов

Аматорский клуб «Карпаты» Львов планирует заявиться во Вторую лигу со следующего сезона.

Новичками клуба летом могут стать известные в прошлом игроки команды львовян Денис Кожанов, Олег Голодюк и Андрей Ткачук, информирует Спортивка.

Этим клубом руководят Степан Юрчишин и Андрей Тлумак. Он был создан с нуля осенью 2020 года. Команда выступает в аматорской лиге Украины.

Во Второй лиге уже выступают другие «Карпаты» Львов (Олега Смалийчука) и «Карпаты» Галич.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Спортивка

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 10.04.2021 08:07
    0
    Будєм пасматрєть...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 10.04.2021 08:07
    0
    Будєм пасматрєть...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности