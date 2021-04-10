Кожанов, Голодюк и Ткачук. Аматорские Карпаты заявятся во Вторую лигу

Аматорский клуб «Карпаты» Львов планирует заявиться во Вторую лигу со следующего сезона.

Новичками клуба летом могут стать известные в прошлом игроки команды львовян Денис Кожанов, Олег Голодюк и Андрей Ткачук, информирует Спортивка.

Этим клубом руководят Степан Юрчишин и Андрей Тлумак. Он был создан с нуля осенью 2020 года. Команда выступает в аматорской лиге Украины.

Во Второй лиге уже выступают другие «Карпаты» Львов (Олега Смалийчука) и «Карпаты» Галич.