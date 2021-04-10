Кожанов, Голодюк и Ткачук. Аматорские Карпаты заявятся во Вторую лигу

Аматорский клуб «Карпаты» Львов планирует заявиться во Вторую лигу со следующего сезона.
Новичками клуба летом могут стать известные в прошлом игроки команды львовян Денис Кожанов, Олег Голодюк и Андрей Ткачук, информирует Спортивка.
Этим клубом руководят Степан Юрчишин и Андрей Тлумак. Он был создан с нуля осенью 2020 года. Команда выступает в аматорской лиге Украины.
Во Второй лиге уже выступают другие «Карпаты» Львов (Олега Смалийчука) и «Карпаты» Галич.
Кожанов, Голодюк, Ткачук та інші... Уся ця стара-знайома братва з наступного сезону буде в "Карпатах". Але не в тих, шо Смалійчука, а в тих, шо Юрчишина-Тлумака. У другій лізі...— Спортивка (@Sportyvka) April 9, 2021
Источник — Спортивка
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