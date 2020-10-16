Клуб с чистого листа? Во Львове зарегистрировали ФК Карпаты

По информации украинских СМИ, во Львове был зарегистрирован футбольный клуб ФК «Карпаты Львов» с уставным капиталом в 1 миллион гривен.
Генеральным директором назначен Степан Юрчишин, а главным тренером - Андрей Тлумак. В новом клубе обещают вскоре дать пресс-конференцию и рассказать о дальнейших планах.
Во Львове сейчас есть другой клуб «Карпаты», который по итогам минувшего сезона УПЛ был снят с соревнований и переведен во Вторую лигу. Новый чемпионат во Второй лиге команда начала неудачно, набрав после 5-ти туров три очка.
Ряд известных для истории «Карпат» людей, в том числе Мирон Маркевич, Игорь Худобяк и Александр Чижевский поддержали создание клуба с чистого листа.
«Мы не можем в этой ситуации не вмешиваться. Среди нас те, кто в далеком 1963-м году участвовал в создании и становлении клуба, вел команду к победе в Кубке бывшего СССР в 1969-м, боролся бронзовые медали в чемпионате независимой Украины 1998 и боролся за выход в групповой турнир Лиги Европы в 2010-м».
«Мы не видим другого выхода из этой ситуации, как возрождение легендарной команды с новой чистой страницы. Команды с сердцем льва и всегда верными болельщиками, с финансированием от честного и прозрачного бизнеса и поддержкой общины Львова. И если для этого снова нужно пройти весь путь становления клуба, каждый из нас, где бы он сегодня ни находился, готов передать возрожденному клубу весь свой опыт, настоящий карпатовский дух и веру в победу».
«Карпатам» во Львове - быть»!, - гласит заявление.
Источник — UA-Football
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Смайлу Маркевич і Шевченко нічого недасть зробити. Лох апєльсін в прольоті!
Тепер аферисти смалійчук, димінський, болотніков і їх вівці за бортом !
Вітаю всіх з новими Карпатами !
За час керівництва Олександра Яковича Львівська Асоціація футболу справді стала тією організацією, про успіхи якої говорять далеко за межами Львівщини. Обласний футбол вийшов на якісно новий щабель, були введені популярні новаторства, а також з‘явилися конкурентноздатні команди, які гідно захищають честь ЛАФ на всеукраїнських змаганнях. Завдяки Вашій кропіткій роботі Львів по праву можна назвати одним із центрів футболу в Україні. Таке реноме дійсно варте уваги.
Знаючи Вашу амбіційну особистість, переконані, що на львівський футбол вже чекають нові грандіозні рішення. Таким чином бажаємо, аби усі задуми неодмінно досягали успішного результату.
Вам особисто – спортивного здоров‘я, безмежного щастя та тепла сімейного затишку. Нехай радістю буде сповнений кожен новий день. Добробуту, взаєморозуміння з боку колег та здійснення мрій. Хай усе складається якнайкраще!
Колектив професійного футбольного клубу «Львів»
Вони там смайлу віртуальні квитки по 10 грн на мацератті купляли вже, підтримка клубу
Тогда котя бы так - "Карпаты"-бис Львов.
Лох він і у Іспанії лох!
Тогда котя бы так - "Карпаты"-бис Львов.
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