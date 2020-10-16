Клуб с чистого листа? Во Львове зарегистрировали ФК Карпаты

В городе появится еще один клуб «Карпаты»

  • 16.10.2020 11:52
  • 2987 просмотров
  • 19 комментариев
Клуб с чистого листа? Во Львове зарегистрировали ФК Карпаты
© fckarpaty.com

По информации украинских СМИ, во Львове был зарегистрирован футбольный клуб ФК «Карпаты Львов» с уставным капиталом в 1 миллион гривен.

Генеральным директором назначен Степан Юрчишин, а главным тренером - Андрей Тлумак. В новом клубе обещают вскоре дать пресс-конференцию и рассказать о дальнейших планах.

Во Львове сейчас есть другой клуб «Карпаты», который по итогам минувшего сезона УПЛ был снят с соревнований и переведен во Вторую лигу. Новый чемпионат во Второй лиге команда начала неудачно, набрав после 5-ти туров три очка.

Ряд известных для истории «Карпат» людей, в том числе Мирон Маркевич, Игорь Худобяк и Александр Чижевский поддержали создание клуба с чистого листа.

«Мы не можем в этой ситуации не вмешиваться. Среди нас те, кто в далеком 1963-м году участвовал в создании и становлении клуба, вел команду к победе в Кубке бывшего СССР в 1969-м, боролся бронзовые медали в чемпионате независимой Украины 1998 и боролся за выход в групповой турнир Лиги Европы в 2010-м».

«Мы не видим другого выхода из этой ситуации, как возрождение легендарной команды с новой чистой страницы. Команды с сердцем льва и всегда верными болельщиками, с финансированием от честного и прозрачного бизнеса и поддержкой общины Львова. И если для этого снова нужно пройти весь путь становления клуба, каждый из нас, где бы он сегодня ни находился, готов передать возрожденному клубу весь свой опыт, настоящий карпатовский дух и веру в победу».

«Карпатам» во Львове - быть»!, - гласит заявление.

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Источник — UA-Football

(9 голосов)

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Комментарии
    Т. Артём
      Т. Артём, 16.10.2020 12:51
    0
    Когда в Карпатах появился жулик болотников сразу стало понятно - будет много махинаций. Иначе зачем такого человека в клуб брать
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.10.2020 12:50
    0
    Во Львове скоро бомжи и дворники начнут регестрировать очередные Карпаты ,это напоминает какой нибудь убогий мексиканский сериал,но ничего,Карпат на всех хватит
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.10.2020 12:45
    -1
    Ці Карпати матимутт спонсора агро фірму "Західний Буг". Сільмаш рулить ! Істокі...
    Смайлу Маркевич і Шевченко нічого недасть зробити. Лох апєльсін в прольоті!
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    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.10.2020 12:42
    -1
    dima.krot, 16.10.2020 12:40
    Что-то во Львове вообще всё не слава богу с футболом..
    Нормально. ПФК Львів, ФК Рух і три штуки Карпат !
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    Ukrainian_football
    online
      Ukrainian_football, 16.10.2020 12:40
    0
    а что, так можно было?
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    dima.krot
      dima.krot, 16.10.2020 12:40
    0
    Что-то во Львове вообще всё не слава богу с футболом..
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 12:38
    +1
    Наша песня хороша, начинай сначала.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.10.2020 12:34
    -1
    d.j.gleb, 16.10.2020 12:30
    Хоч одна гарна новина, а Смалійчук з Димом і Коломойським йдуть в дупу!
    Аааааааа, а я шо казав!
    Ссылка
    d.j.gleb
    online
      d.j.gleb, 16.10.2020 12:30
    +1
    Хоч одна гарна новина, а Смалійчук з Димом і Коломойським йдуть в дупу!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.10.2020 12:29
    -1
    Як символічно, Карпати відродились на ДН Олександра Шевченка !
    Тепер аферисти смалійчук, димінський, болотніков і їх вівці за бортом !
    Вітаю всіх з новими Карпатами !
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    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.10.2020 12:26
    -2
    16 жовтня свій 48-ий День народження відзначає голова Львівської Асоціації футболу Олександр Шевченко. ПФК «Львів» щиро вітає очільника ЛАФ із цим святковим днем.
    За час керівництва Олександра Яковича Львівська Асоціація футболу справді стала тією організацією, про успіхи якої говорять далеко за межами Львівщини. Обласний футбол вийшов на якісно новий щабель, були введені популярні новаторства, а також з‘явилися конкурентноздатні команди, які гідно захищають честь ЛАФ на всеукраїнських змаганнях. Завдяки Вашій кропіткій роботі Львів по праву можна назвати одним із центрів футболу в Україні. Таке реноме дійсно варте уваги.
    Знаючи Вашу амбіційну особистість, переконані, що на львівський футбол вже чекають нові грандіозні рішення. Таким чином бажаємо, аби усі задуми неодмінно досягали успішного результату.
    Вам особисто – спортивного здоров‘я, безмежного щастя та тепла сімейного затишку. Нехай радістю буде сповнений кожен новий день. Добробуту, взаєморозуміння з боку колег та здійснення мрій. Хай усе складається якнайкраще!
    Колектив професійного футбольного клубу «Львів»
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    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.10.2020 12:23
    -1
    Споримо вітька мостовик з дудігом і погулянкою ці Карпати підтримуватимуть ?!
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    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.10.2020 12:20
    -1
    Вівці в шоці!
    Вони там смайлу віртуальні квитки по 10 грн на мацератті купляли вже, підтримка клубу
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    Gold11
      Gold11, 16.10.2020 12:18
    0
    Ну, якщо сам Мирон підтримав, то можна сразу клуб у вишку.
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    con clusion
    online
      con clusion, 16.10.2020 12:18
    0
    Ну сколько можно клонов?
    Тогда котя бы так - "Карпаты"-бис Львов.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.10.2020 12:13
    -1
    Розвели лоха смайла на саме день народження Шевченка
    Лох він і у Іспанії лох!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.10.2020 12:07
    -1
    Гарно лисого апєльсіна бортанули ! Я за ці Карпати!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 16.10.2020 12:07
    -1
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.10.2020 12:06
    0
    Вівці множаться, як кролики, я невстигаю рахувати
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 12:38
    +1
    Наша песня хороша, начинай сначала.
    Ссылка
    d.j.gleb
    online
      d.j.gleb, 16.10.2020 12:30
    +1
    Хоч одна гарна новина, а Смалійчук з Димом і Коломойським йдуть в дупу!
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 16.10.2020 12:51
    0
    Когда в Карпатах появился жулик болотников сразу стало понятно - будет много махинаций. Иначе зачем такого человека в клуб брать
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.10.2020 12:50
    0
    Во Львове скоро бомжи и дворники начнут регестрировать очередные Карпаты ,это напоминает какой нибудь убогий мексиканский сериал,но ничего,Карпат на всех хватит
    Ссылка
    Ukrainian_football
    online
      Ukrainian_football, 16.10.2020 12:40
    0
    а что, так можно было?
    Ссылка
    dima.krot
      dima.krot, 16.10.2020 12:40
    0
    Что-то во Львове вообще всё не слава богу с футболом..
    Ссылка
    Gold11
      Gold11, 16.10.2020 12:18
    0
    Ну, якщо сам Мирон підтримав, то можна сразу клуб у вишку.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 16.10.2020 12:18
    0
    Ну сколько можно клонов?
    Тогда котя бы так - "Карпаты"-бис Львов.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.10.2020 12:06
    0
    Вівці множаться, як кролики, я невстигаю рахувати
    Ссылка
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