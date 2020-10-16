Клуб с чистого листа? Во Львове зарегистрировали ФК Карпаты

По информации украинских СМИ, во Львове был зарегистрирован футбольный клуб ФК «Карпаты Львов» с уставным капиталом в 1 миллион гривен.

Генеральным директором назначен Степан Юрчишин, а главным тренером - Андрей Тлумак. В новом клубе обещают вскоре дать пресс-конференцию и рассказать о дальнейших планах.

Во Львове сейчас есть другой клуб «Карпаты», который по итогам минувшего сезона УПЛ был снят с соревнований и переведен во Вторую лигу. Новый чемпионат во Второй лиге команда начала неудачно, набрав после 5-ти туров три очка.

Ряд известных для истории «Карпат» людей, в том числе Мирон Маркевич, Игорь Худобяк и Александр Чижевский поддержали создание клуба с чистого листа.

«Мы не можем в этой ситуации не вмешиваться. Среди нас те, кто в далеком 1963-м году участвовал в создании и становлении клуба, вел команду к победе в Кубке бывшего СССР в 1969-м, боролся бронзовые медали в чемпионате независимой Украины 1998 и боролся за выход в групповой турнир Лиги Европы в 2010-м».

«Мы не видим другого выхода из этой ситуации, как возрождение легендарной команды с новой чистой страницы. Команды с сердцем льва и всегда верными болельщиками, с финансированием от честного и прозрачного бизнеса и поддержкой общины Львова. И если для этого снова нужно пройти весь путь становления клуба, каждый из нас, где бы он сегодня ни находился, готов передать возрожденному клубу весь свой опыт, настоящий карпатовский дух и веру в победу».

«Карпатам» во Львове - быть»!, - гласит заявление.