Стало известно, где будут играть новые Карпаты

В ближайшее время команда стартует в чемпионате Украины среди аматоров

  • 17.10.2020 14:23
  • 676 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, где будут играть новые Карпаты
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Генеральный директор зарегистрированного 14-го октября ООО «ФК «Карпаты» Степан Юрчишин рассказал, кто был инициатором этого проекта.

«Учредителем ООО «ФК «Карпаты» выступила львовская корпорация «Західний Буг», которая внесла в уставной фонд один миллион гривен. В перспективе это будет акционерное общество, в котором найдется место и представителям других местных предприятий. Этот проект стал ответом на многократные заявления ветеранов «Карпат», которых беспокоит судьба боеспособного клуба, который сейчас влачит жалкое существование во Второй лиге. Поэтому предпринимаются усилия, чтобы «Карпаты» вообще не исчезли.

Пока что новые «Карпаты» уже на следующей неделе должны стартовать в чемпионате Украины среди аматоров, собираемся заявиться и в розыгрыш Кубка Львовской области. Спортивным директором и главным тренером будет Андрей Тлумак, в свое время защищавший ворота «Карпат» и возглавлявший молодежный состав. Планируется, что с нового сезона наша команда будет выступать во Второй лиге. Сейчас юристы изучают вопрос под каким названием, но то, что «Карпаты» в нем будут обозначены — гарантирую», — отметил Юрчишин.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Дима Чуйко
      Дима Чуйко, 17.10.2020 14:40
    0
    Это уже не смешно, реально стыдно на это все смотреть
    Ссылка
    Дима Чуйко
      Дима Чуйко, 17.10.2020 14:40
    0
    Это уже не смешно, реально стыдно на это все смотреть
    Ссылка
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