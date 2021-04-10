В субботу, 10 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором «Десна» сыграет с «Александрией».

Поединок пройдет в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина. Арбитр с Киевской области Денис Шурман даст стартовый свисток в 19:30.

Десна-Александрия. Прогноз и анонс на поединок чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Александрия».