31-й тур
Фулхэм
0 : 1
Вулверхэмптон
09.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Фулхэм близок к вылету. Дачники проиграли Волкам, пропустив на 90+2 минуте

9 апреля прошел стартовый матч 31-го тура Английской Премьер-лиги

  • 10.04.2021 00:16
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Фулхэм близок к вылету. Дачники проиграли Волкам, пропустив на 90+2 минуте
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля прошел стартовый матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.

«Фулхэм» близок к вылету (18 место, 26 очков). «Дачники» проиграли «Волкам», пропустив на 90+2 минуте.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (60), «Лестер» (56), «Вест Хэм» (52), «Челси» (51), «Тоттенхэм», «Ливерпуль» (по 49), «Эвертон» (47).

АПЛ. 31-й тур

«Фулхэм»  «Вулверхэмптон»  0:1

Гол: Траоре, 90+2.

«Фулхэм»: Ареола, Конголо, Тете, Андерсен, Эйна (Иван Кавалейру, 84), Робинсон, Лемина, Лофтус-Чик (Замбо Ангисса, 63), Х.Рид (Маджа, 74), Митрович, Б.Рид.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури, Дендонкер, Невеш, Виллиан Жозе (Силва, 78), Траоре, Поденсе (Гиббс-Уайт, 74), Педру Нету (Жоау Моутинью, 32).

Судья: Мосс (Англия).

9 апреля. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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