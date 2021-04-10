Фулхэм близок к вылету. Дачники проиграли Волкам, пропустив на 90+2 минуте

9 апреля прошел стартовый матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.
«Фулхэм» близок к вылету (18 место, 26 очков). «Дачники» проиграли «Волкам», пропустив на 90+2 минуте.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (60), «Лестер» (56), «Вест Хэм» (52), «Челси» (51), «Тоттенхэм», «Ливерпуль» (по 49), «Эвертон» (47).
АПЛ. 31-й тур
«Фулхэм» – «Вулверхэмптон» – 0:1
Гол: Траоре, 90+2.
«Фулхэм»: Ареола, Конголо, Тете, Андерсен, Эйна (Иван Кавалейру, 84), Робинсон, Лемина, Лофтус-Чик (Замбо Ангисса, 63), Х.Рид (Маджа, 74), Митрович, Б.Рид.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури, Дендонкер, Невеш, Виллиан Жозе (Силва, 78), Траоре, Поденсе (Гиббс-Уайт, 74), Педру Нету (Жоау Моутинью, 32).
Судья: Мосс (Англия).
9 апреля. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.