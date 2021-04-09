На финальном отрезке сезона график поединков становится настолько плотным, что еще не успела осесть пыль от еврокубковых поединков, как футбольная общественность будет вынуждена вновь переключить свое внимание на перипетии на внутренней арене. Английская Премьер-лига вернется на телеэкраны поздним пятничным противостоянием между лондонским «Фулхэмом» и «Вулверхэмптоном» в рамках 31-го тура национального первенства.

«Фулхэм»

Как одному из главных претендентов на вылет по итогам текущего сезона, коллективу Скотта Паркер самое время призадуматься над своей дальнейшей судьбой. Из тройки претендентов на понижение в классе, лишь «Вест Бромвич» в последнее время проявляет хоть какие-то признаки жизни, что, в первую очередь, должно беспокоить именно стоящих над ним «дачников». Столичному коллективу не помогла переосмыслить свое положение даже пауза на матчи национальных сборных, хотя выходить с нее матчем против бирмингемской «Астон Виллы» – то еще удовольствие (1:3).



Календарь «Фулхэма» именно в финальной части сезона выглядит достаточно неплохим, однако до этого, команде предстоит не потерять остатки уверенности в игре против «волков», после которых идут сразу два гостевых лондонских дерби против «Арсенала» и «Челси», по завершению которых набранных очков от коллектива Паркера точно никто ждать не будет. Стало быть, цепляться за заветные баллы именно в предстоящей игре – не такая уж и плохая затея.

«Вулверхэмптон»

Да и будущий соперник «коттеджеров» играет в последнее время так, словно и вовсе не беспокоится о нижестоящих коллективах. Подопечные Нуну Эшпириту Санту уже 14-е, хотя в контексте их выступлений приходится говорить про явный регресс, на фоне неплохой начальной части сезона. «Волков» от зоны вылета отделяет девять очков, что является достаточно опасной дистанцией, ввиду большого желания нижестоящих команд хоть как-то поправить свое положение.



Впрочем, если взглянуть на календарь прошедших и предстоящих матчей для коллектива Санту, то можно в общих чертах понять стратегию португальского специалиста по набору необходимых для комфортного окончания сезона очков. «Вулверхэмптон» в ближайшее время ожидают противостояния чуть ли не против всего подвала турнирной таблицы, поэтому череда успешных поединков позволит им оказаться в конечном итоге где-то выше середины турнирной таблицы. А потом, можно и против «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» поиграть в свое удовольствие.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Вулверхэмптона», и завершилась победой «волков» со счетом 1:0.

«Фулхэм» является одним из наиболее пострадавших коллективов от фактора отсутствия болельщиков на домашних поединках. Об этом красноречиво говорит его последнее место в турнирной таблице, если из нее предварительно вычесть результаты выездных матчей. При этом, команда Паркера в подобных встречах еще и серьезно проваливается в плане результативности.

В то же самое время, «Вулверхэмптон» чуть хуже себя чувствует в гостях, чем дома, но периодически все равно набирает важные очки. Последний крупный успех в подобных встречах – ноябрьская игра против лондонского «Арсенала» (2:1), поэтому «волки» вполне могут захотеть обновить эту запись в своих персональных показателях.

Ориентировочные составы

«Фулхэм»: Ареоля – Айна, Адарабиойо, Андерсен, Тете – Лемина, Х. Рид – Майя, Лофтус-Чик, Б. Рид – Митрович.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу – Аит-Нури, Саисс, Коади, Семеду – Невеш, Дендонкер – Траоре, Поденсе, Нету – Виллиан Жозе.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке ставки слишком высоки для обеих команд, поэтому они будут цепляться за очки в результативном футболе, в завершении которого одна из сторон окажется победителем. В таких условиях, ставка «Обе забьют и матч завершится победой одной из команд: да» за 3,40 от Favbet выглядит достойным предложением.

9 апреля, пятница