В субботу, 10 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором «Динамо» сыграет в Днепре с «Днепром-1». Номинальное хозяева поля – киевляне, но поскольку матч первого круга состоялся в Киеве, встреча пройдет на поле команды Игора Йовичевича.
Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Арбитр из Херсона Игорь Пасхал даст стартовый свисток в 17:00.
Динамо – Днепр-1. Прогноз и анонс на поединок чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Днепр-1».
Источник — Sport.ua
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