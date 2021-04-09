ФОТО. «Жизнь не так серьезна». Соблазнительный снимок Свитолиной в майке

Элина Свитолина на своей странице в Инстаграме выложила фото в короткой майке и расстегнутых джинсах:
«Жизнь не настолько серьезна, какой ее пытается выдать разум», - написала украинка.
Ранее Свитолина похвасталась фотографиями с новой фотосессии.
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Источник — Instagram
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