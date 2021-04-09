ФОТО. «Жизнь не так серьезна». Соблазнительный снимок Свитолиной в майке

Украинка порадовала новым фото

  • 09.04.2021 22:03
  • 3492 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. «Жизнь не так серьезна». Соблазнительный снимок Свитолиной в майке
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Элина Свитолина на своей странице в Инстаграме выложила фото в короткой майке и расстегнутых джинсах:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina)

«Жизнь не настолько серьезна, какой ее пытается выдать разум», - написала украинка.

Ранее Свитолина похвасталась фотографиями с новой фотосессии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    der_MaiStier
      der_MaiStier, 09.04.2021 22:39
    +3
    Головне, що не расистка. А навіть навпаки
    Ссылка
    Husgvarna
    online
      Husgvarna, 09.04.2021 22:37
    +1
    zeka23, 09.04.2021 22:09
    Когда же она тренируется, если постоянно фоткается и в шоу снимается?
    Ну ти ж не Монфіс і гєлікі дарувати не можеш? Яка тобі різниця?
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 09.04.2021 22:09
    -1
    Когда же она тренируется, если постоянно фоткается и в шоу снимается?
    Ссылка
    der_MaiStier
      der_MaiStier, 09.04.2021 22:39
    +3
    Головне, що не расистка. А навіть навпаки
    Ссылка
    Husgvarna
    online
      Husgvarna, 09.04.2021 22:37
    +1
    zeka23, 09.04.2021 22:09
    Когда же она тренируется, если постоянно фоткается и в шоу снимается?
    Ну ти ж не Монфіс і гєлікі дарувати не можеш? Яка тобі різниця?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности