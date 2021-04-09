ФОТО. Свитолина показала идеальные снимки с новой фотосессии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала сотрудничество с ювелирной компанией. В новой фотосессии она изображена с большим количеством украшений.

«Мне нравятся эти снимки с новой фотосессии для Maximilian-London, которая прошла в Дубае несколько недель назад. Эта коллекция украшений - нечто особенное!», – написала украинка в Инстаграме.

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