ФОТО. Свитолина показала идеальные снимки с новой фотосессии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала сотрудничество с ювелирной компанией. В новой фотосессии она изображена с большим количеством украшений.
«Мне нравятся эти снимки с новой фотосессии для Maximilian-London, которая прошла в Дубае несколько недель назад. Эта коллекция украшений - нечто особенное!», – написала украинка в Инстаграме.
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Источник — Instagram
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