ФОТО. Свитолина показала идеальные снимки с новой фотосессии

Украинка начала сотрудничество с ювелирной компанией

  • 09.04.2021 12:13
  • 5492 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Свитолина показала идеальные снимки с новой фотосессии
© Инстаграм Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала сотрудничество с ювелирной компанией. В новой фотосессии она изображена с большим количеством украшений.

«Мне нравятся эти снимки с новой фотосессии для Maximilian-London, которая прошла в Дубае несколько недель назад. Эта коллекция украшений - нечто особенное!», – написала украинка в Инстаграме.

Вы бы тоже согласились. Названа стоимость обручального кольца Свитолиной

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 12:22
    0
    Владимир Копяк, 09.04.2021 12:20
    Может пора переходить в фотомодели? Там тоже бабки приличные крутятся, и без риска получить травму...
    Обязательно, а то ведь состояние теннисистки оценивается в $ 6,4 млн
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.04.2021 12:20
    +1
    Может пора переходить в фотомодели? Там тоже бабки приличные крутятся, и без риска получить травму...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.04.2021 12:20
    +1
    Может пора переходить в фотомодели? Там тоже бабки приличные крутятся, и без риска получить травму...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 12:22
    0
    Владимир Копяк, 09.04.2021 12:20
    Может пора переходить в фотомодели? Там тоже бабки приличные крутятся, и без риска получить травму...
    Обязательно, а то ведь состояние теннисистки оценивается в $ 6,4 млн
    Ссылка
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