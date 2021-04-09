Остап МАРКЕВИЧ: «Матч с Шахтером – шанс для молодых ребят»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против «Шахтера» (10 апреля), в котором его команда сыграет в заметно ослабленном составе:

«У нас есть план. Есть и запасной план – план В, возможно, и С. Но футбол очень непредсказуемый, поэтому существуют разные схемы, тактические заготовки. Есть некоторые наработки.

Из любой ситуации есть выход. Это как раз шанс молодым ребятам проявить себя. Наверное, будут очень рады этому. На фоне такого соперника всегда интересно проверить свои возможности, аспекты футбольные, которые удалось добыть».