Минус 13 футболистов! Мариуполь сыграет с Шахтером усеченным составом

Хозяева не смогут рассчитывать на игроков, арендованных у донецкого клуба

  • 07.04.2021 12:10
  • 2629 просмотров
  • 22 комментария
Минус 13 футболистов! Мариуполь сыграет с Шахтером усеченным составом
© ФК Мариуполь

В субботу, 10 апреля, «Мариуполь» в календарном матче 21-го тура УПЛ против «Шахтера» не сможет рассчитывать на арендованных у «горняков» футболистов.

На поле не смогут выйти Игорь Кирюханцев, Даниил Сикан, Марк Мампасси, Александр Драмбаев, Вячеслав Танковский, Андрей Кулаков, Олег Очеретько, Алексей Кащук, Назарий Муравский, Максим Чех, Дмитрий Топалов и Артем Бондаренко.

В договоре об аренде есть пункт, что, в случае необходимости, «Мариуполь» может в поединке с «Шахтером» задействовать арендованных игроков, но для этого придется заплатить очень серьезную компенсацию. Однако «Мариуполь» еще никогда не пользовался такой возможностью.

Также «Мариуполю» в противостоянии с «Шахтером» не сможет помочь дисквалифицированный капитан команды Дмитрий Mишнев, поэтому главному тренеру клуба Остапу Маркевичу придется бросить в бой сразу несколько игроков молодежного состава.

«Мариуполь» занимает 9-е место в УПЛ, набрав 21 очко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 07.04.2021 13:10
    0
    Ого. Судячи з усього очікується "справжнє дербі" двух непримиренних суперників..)
    Ссылка
    Phantom1993
      Phantom1993, 07.04.2021 13:05
    0
    KARABAS55, 07.04.2021 12:55
    То есть в УПЛ, не одна команда не разрешает играть своим арендованным игрокам против себя, а виноват в этом Шахтёр. Сделайте общие правила для всех, что мешает внести такое правило для всех команд,пусть играют все арендованные.
    Да, вот только ни у одной команды нет такого количества арендованных игроков
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 07.04.2021 12:59
    0
    garik_trinity, 07.04.2021 12:49
    Там кто-то вчера говорил, что в Мариуполе почти все игроки уже на контракте
    может это в том же здании, но вход с другой стороны?
    Ссылка
    Serg Wojcev
    online
      Serg Wojcev, 07.04.2021 12:58
    +1
    охреневшие нахрен палкины ахметкины и подерживый их уаф пора лес валить в ватниках
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 07.04.2021 12:55
    -3
    То есть в УПЛ, не одна команда не разрешает играть своим арендованным игрокам против себя, а виноват в этом Шахтёр. Сделайте общие правила для всех, что мешает внести такое правило для всех команд,пусть играют все арендованные.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 07.04.2021 12:49
    +3
    Я думаю, что надо заплатить компенсацию! Пусть Ахметов заплатит Палкину!
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 07.04.2021 12:49
    +3
    Там кто-то вчера говорил, что в Мариуполе почти все игроки уже на контракте
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 07.04.2021 12:48
    0
    zhyr, 07.04.2021 12:32
    Бувають матчі, коли м"яч просто не лізе в ворота. Цікаво, якщо в Шахтаря буде такий, Маріуполь заб"є автогол?)))
    Судья назначит 2 пеналя чтоб наверняка!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 07.04.2021 12:37
    0
    Ihor86, 07.04.2021 12:13
    Пусть хоть подмыться не забудут
    говорят, что там всё на уровне: анализы на ковид, венеролог, душ, ароматизаторы и т.д. и т.п....
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 07.04.2021 12:35
    +6
    Опять массажист и водитель бегать будут)))
    Ссылка
    Phantom1993
      Phantom1993, 07.04.2021 12:33
    +3
    Такое только у нас возможно
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 07.04.2021 12:32
    +4
    Бувають матчі, коли м"яч просто не лізе в ворота. Цікаво, якщо в Шахтаря буде такий, Маріуполь заб"є автогол?)))
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 07.04.2021 12:32
    -2
    nabooo, 07.04.2021 12:23
    Реально стыдно. Но почему-то не клубу, а только болельщикам.
    мариупольским болелам - по барабану. Они все за Шахту и против Динамо.
    Успехов Марику в еврокубках на стадионе в Мариуполе! Ведь газон уже приготовили!
    Ссылка
    BronenosecPotelkam
    online
      BronenosecPotelkam, 07.04.2021 12:31
    +4
    Ihor86, 07.04.2021 12:13
    Пусть хоть подмыться не забудут
    😂😂😂
    Ссылка
    VAD
      VAD, 07.04.2021 12:26
    +6
    Ну и щоб совсем не усложнять кротам задачу, две команды с мариупольской пропиской будут играть в Киеве
    Шапито
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 07.04.2021 12:26
    +6
    Такого нет матча в календаре,это тренировка с судьями Упл.
    Два Мариупольских клуба проведут подготовку к играм Упл.
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 07.04.2021 12:23
    +10
    Реально стыдно. Но почему-то не клубу, а только болельщикам.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 07.04.2021 12:21
    +12
    Ну реально Арендуполь
    Ссылка
    Роман Шустик
      Роман Шустик, 07.04.2021 12:16
    +12
    Нахрена такий чемпіонат!?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 07.04.2021 12:13
    +11
    Пусть хоть подмыться не забудут
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 07.04.2021 12:21
    +12
    Ну реально Арендуполь
    Ссылка
    Роман Шустик
      Роман Шустик, 07.04.2021 12:16
    +12
    Нахрена такий чемпіонат!?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 07.04.2021 12:13
    +11
    Пусть хоть подмыться не забудут
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 07.04.2021 12:23
    +10
    Реально стыдно. Но почему-то не клубу, а только болельщикам.
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 07.04.2021 12:35
    +6
    Опять массажист и водитель бегать будут)))
    Ссылка
    VAD
      VAD, 07.04.2021 12:26
    +6
    Ну и щоб совсем не усложнять кротам задачу, две команды с мариупольской пропиской будут играть в Киеве
    Шапито
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 07.04.2021 12:26
    +6
    Такого нет матча в календаре,это тренировка с судьями Упл.
    Два Мариупольских клуба проведут подготовку к играм Упл.
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 07.04.2021 12:32
    +4
    Бувають матчі, коли м"яч просто не лізе в ворота. Цікаво, якщо в Шахтаря буде такий, Маріуполь заб"є автогол?)))
    Ссылка
    BronenosecPotelkam
    online
      BronenosecPotelkam, 07.04.2021 12:31
    +4
    Ihor86, 07.04.2021 12:13
    Пусть хоть подмыться не забудут
    😂😂😂
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 07.04.2021 12:49
    +3
    Я думаю, что надо заплатить компенсацию! Пусть Ахметов заплатит Палкину!
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 07.04.2021 12:49
    +3
    Там кто-то вчера говорил, что в Мариуполе почти все игроки уже на контракте
    Ссылка
    Phantom1993
      Phantom1993, 07.04.2021 12:33
    +3
    Такое только у нас возможно
    Ссылка
    Serg Wojcev
    online
      Serg Wojcev, 07.04.2021 12:58
    +1
    охреневшие нахрен палкины ахметкины и подерживый их уаф пора лес валить в ватниках
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 07.04.2021 13:10
    0
    Ого. Судячи з усього очікується "справжнє дербі" двух непримиренних суперників..)
    Ссылка
    Phantom1993
      Phantom1993, 07.04.2021 13:05
    0
    KARABAS55, 07.04.2021 12:55
    То есть в УПЛ, не одна команда не разрешает играть своим арендованным игрокам против себя, а виноват в этом Шахтёр. Сделайте общие правила для всех, что мешает внести такое правило для всех команд,пусть играют все арендованные.
    Да, вот только ни у одной команды нет такого количества арендованных игроков
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 07.04.2021 12:59
    0
    garik_trinity, 07.04.2021 12:49
    Там кто-то вчера говорил, что в Мариуполе почти все игроки уже на контракте
    может это в том же здании, но вход с другой стороны?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 07.04.2021 12:48
    0
    zhyr, 07.04.2021 12:32
    Бувають матчі, коли м"яч просто не лізе в ворота. Цікаво, якщо в Шахтаря буде такий, Маріуполь заб"є автогол?)))
    Судья назначит 2 пеналя чтоб наверняка!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 07.04.2021 12:37
    0
    Ihor86, 07.04.2021 12:13
    Пусть хоть подмыться не забудут
    говорят, что там всё на уровне: анализы на ковид, венеролог, душ, ароматизаторы и т.д. и т.п....
    Ссылка
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