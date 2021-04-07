Минус 13 футболистов! Мариуполь сыграет с Шахтером усеченным составом

В субботу, 10 апреля, «Мариуполь» в календарном матче 21-го тура УПЛ против «Шахтера» не сможет рассчитывать на арендованных у «горняков» футболистов.
На поле не смогут выйти Игорь Кирюханцев, Даниил Сикан, Марк Мампасси, Александр Драмбаев, Вячеслав Танковский, Андрей Кулаков, Олег Очеретько, Алексей Кащук, Назарий Муравский, Максим Чех, Дмитрий Топалов и Артем Бондаренко.
В договоре об аренде есть пункт, что, в случае необходимости, «Мариуполь» может в поединке с «Шахтером» задействовать арендованных игроков, но для этого придется заплатить очень серьезную компенсацию. Однако «Мариуполь» еще никогда не пользовался такой возможностью.
Также «Мариуполю» в противостоянии с «Шахтером» не сможет помочь дисквалифицированный капитан команды Дмитрий Mишнев, поэтому главному тренеру клуба Остапу Маркевичу придется бросить в бой сразу несколько игроков молодежного состава.
«Мариуполь» занимает 9-е место в УПЛ, набрав 21 очко.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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