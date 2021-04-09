КОПОЛОВЕЦ: «В Минае все в порядке, проблем нет, все выплаты осуществлены»

Спортивный директор «Мина» Михаил Кополовец, который недавно завершил карьеру игрока, ответил на вопрос о том, какая сейчас ситуация в клубе после применения санкций в отношении президента Валерия Пересоляка.

«Все в порядке, нет никакой паники. Ребята настроены бороться.

Финансовая ситуация? Никаких проблем сейчас нет, все текущие выплаты осуществлены. Зная нашего президента, я уверен, что их не будет. Он человек конкретный, честный. Сколько я работаю с командой, ни один футболист еще не уехал из клуба с незакрытыми долгами. Думаю, так и останется», - сказал Кополовец.

Ранее президент Украины подписал указ о применении санкций против топ-10 украинских контрабандистов, в число которых попал президент «Миная» Валерий Пересоляк.