Тренер Славии: «В игре с Арсеналом показали характер»

Индржих Трпишовски доволен своими подопечными

  • 09.04.2021 07:27
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Тренер Славии: «В игре с Арсеналом показали характер»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски прокомментировал ничью с «Арсеналом» (1:1) в четвертьфинале Лиги Европы.

«Это был очень требовательный матч для нас. Мы были уставшими, потому что слишком часто теряли мяч в простых ситуациях и были вынуждены подолгу играть без него. Наша комбинационная игра оставляла желать лучшего.

«Арсенал» продемонстрировал свой класс сегодня. У них отменные игроки, быстрые и технически оснащенные. Мы испытывали проблемы с Ляказеттом, который представлял угрозу нашим воротам. После перерыва мы стали играть лучше, но «Арсенал» всё равно продолжал создавать моменты.

Это очень многообещающий результат перед ответным матчем, и у нас есть шанс закончить начатое дома. «Арсеналу» нужно забивать, и мы должны избежать таких голов как сегодня — после нашего же стандарта. Нам нельзя допускать никаких ошибок в обороне.

Пропустив гол, мы показали отличную реакцию и сильный характер. Мы просто сказали себе, что у нас все еще есть время забить гол на выезде, и мы пошли за ним. Мы снова показали наш командный дух», - сказал Трпишовски.

 

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Источник — УЕФА

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