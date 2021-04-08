Серия А «забраковала» новую форму Интера

Клуб рискует так ни разу и не сыграть в новом комплекте формы

  • 08.04.2021 16:04
  • 786 просмотров
  • 1 комментарий
Серия А «забраковала» новую форму Интера
© inter.it

Вчера «Интер» официально представил новый, четвертый комплект формы нынешнего сезона. Клуб сразу же подал запрос в Серию А на то, чтобы использовать новую форму в матче 30-го тура против «Кальяри» (11 апреля).

Однако Серия А запретила «Интеру» использовать новую форму как игровую во время матчей. Она оказалась слишком пестрой.

Согласно регламенту Серии А, игровая форма команд может содержать не более трех разных цветов. На новой форме «Интера» их четыре.

Также вчера «Интер» в перенесенном матче 28-го тура Серии А дома обыграл «Сассуоло» 2:1.

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Источник — Corriere della Sera

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 16:22
    0
    Верно, не х велосипедную форму на футбол пялить
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 16:22
    0
    Верно, не х велосипедную форму на футбол пялить
    Ссылка
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