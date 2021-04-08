Серия А «забраковала» новую форму Интера

Вчера «Интер» официально представил новый, четвертый комплект формы нынешнего сезона. Клуб сразу же подал запрос в Серию А на то, чтобы использовать новую форму в матче 30-го тура против «Кальяри» (11 апреля).

Однако Серия А запретила «Интеру» использовать новую форму как игровую во время матчей. Она оказалась слишком пестрой.

Согласно регламенту Серии А, игровая форма команд может содержать не более трех разных цветов. На новой форме «Интера» их четыре.

Также вчера «Интер» в перенесенном матче 28-го тура Серии А дома обыграл «Сассуоло» 2:1.