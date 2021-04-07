ФОТО. Оригинальный дизайн и новое лого. Интер представил четвертую форму

«Интер» официально представил новый, четвертый комплект формы на нынешний сезон. На ней уже присутствует новое лого клуба, которое было презентовано в конце марта:

Впервые сыграть в новой форме «Интер» может уже в ближайшее воскресенье, 11 апреля против «Кальяри» в 30-м туре Серии А.

Сегодня, 7 апреля, «Интер» дома примет «Сассуоло» в перенесенном матче 28-го тура.