ФОТО. Оригинальный дизайн и новое лого. Интер представил четвертую форму

Команда Антонио Конте может сыграть в новой форме уже в воскресенье

  • 07.04.2021 15:11
  • 846 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Оригинальный дизайн и новое лого. Интер представил четвертую форму
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер» официально представил новый, четвертый комплект формы на нынешний сезон. На ней уже присутствует новое лого клуба, которое было презентовано в конце марта:

Впервые сыграть в новой форме «Интер» может уже в ближайшее воскресенье, 11 апреля против «Кальяри» в 30-м туре Серии А.

Сегодня, 7 апреля, «Интер» дома примет «Сассуоло» в перенесенном матче 28-го тура.

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Источник — ФК Интер

(4 голоса)

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Комментарии
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 07.04.2021 15:32
    +2
    Круть!
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 07.04.2021 15:32
    +2
    Круть!
    Ссылка
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