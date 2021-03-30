ФОТО. Открытый миру. Интер презентовал новую эмблему клуба

Миланский «Интер» представил новую эмблему клуба.



Основными изменениями в сравнении с предыдущим логотипом стало отсутствие букв FC и отказ от золотого цвета. Новая эмблему выполнена трех цветах: черном, синем и белом.

«Я – ФК «Интер Милан». То, чем я являюсь сегодня – плод того, чем я был всегда. Открытый миру, укоренившийся в городе», – сказано в презентации.





А вот так выглядел предыдущий логотип.