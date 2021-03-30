ФОТО. Открытый миру. Интер презентовал новую эмблему клуба

Миланский «Интер» представил новую эмблему клуба.
Основными изменениями в сравнении с предыдущим логотипом стало отсутствие букв FC и отказ от золотого цвета. Новая эмблему выполнена трех цветах: черном, синем и белом.
«Я – ФК «Интер Милан». То, чем я являюсь сегодня – плод того, чем я был всегда. Открытый миру, укоренившийся в городе», – сказано в презентации.
А вот так выглядел предыдущий логотип.
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Источник — ФК Интер
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16/17 Финал ЛЧ
*Поменяли эмблему*
17/18 1/4 финала ЛЧ
18/19 1/4 финала ЛЧ
19/20 1/8 минала ЛЧ
20/21 1/8 финала ЛЧ
В следующем сезоне не выйдут из группы.
У него это 15-й логотип за всю историю?
Маркитологами доказано что ребрендинг известного бренда всегда идет в плюс...
16/17 Финал ЛЧ
*Поменяли эмблему*
17/18 1/4 финала ЛЧ
18/19 1/4 финала ЛЧ
19/20 1/8 минала ЛЧ
20/21 1/8 финала ЛЧ
В следующем сезоне не выйдут из группы.
У него это 15-й логотип за всю историю?
Маркитологами доказано что ребрендинг известного бренда всегда идет в плюс...
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