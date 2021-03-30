ФОТО. Открытый миру. Интер презентовал новую эмблему клуба

Миланский клуб провел ребрендинг

  • 30.03.2021 13:44
  • 1064 просмотра
  • 10 комментариев
ФОТО. Открытый миру. Интер презентовал новую эмблему клуба
© ФК Интер Милан

Миланский «Интер» представил новую эмблему клуба.
 
Основными изменениями в сравнении с предыдущим логотипом стало отсутствие букв FC и отказ от золотого цвета. Новая эмблему выполнена трех цветах: черном, синем и белом.

«Я – ФК «Интер Милан». То, чем я являюсь сегодня – плод того, чем я был всегда. Открытый миру, укоренившийся в городе», – сказано в презентации.


 
А вот так выглядел предыдущий логотип.

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Источник — ФК Интер

(2 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.03.2021 14:19
    0
    Доброгорский Юрий, 30.03.2021 14:01
    Расскажи это Ювентусу... Нынешняя J стала одним из самых успешных ребрендингов в истории футбола...
    Он сказал убивает историю, а не деньги. Как эмблему поменяли спортивные результаты Ювентуса только хуже становятся.
    16/17 Финал ЛЧ
    *Поменяли эмблему*
    17/18 1/4 финала ЛЧ
    18/19 1/4 финала ЛЧ
    19/20 1/8 минала ЛЧ
    20/21 1/8 финала ЛЧ
    В следующем сезоне не выйдут из группы.
    Ссылка
    Vadya
    online
      Vadya, 30.03.2021 14:14
    0
    UK88, 30.03.2021 13:49
    Бывшая лучше
    Не всегда!)))
    Ссылка
    Αἴᾱς
    online
      Αἴᾱς, 30.03.2021 14:08
    0
    Не хватает рекламы вакцины.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 30.03.2021 14:01
    0
    UK88, 30.03.2021 13:50
    Этот минизмализм убивает историю
    Расскажи это Ювентусу... Нынешняя J стала одним из самых успешных ребрендингов в истории футбола...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 30.03.2021 13:58
    0
    AgroZaryaRomaLviv, 30.03.2021 13:55
    А де в новый емблемі літера F?
    Там же где и С. Их нет в лого...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 30.03.2021 13:55
    0
    UK88, 30.03.2021 13:49
    Бывшая лучше
    Какая именно?
    У него это 15-й логотип за всю историю?
    Маркитологами доказано что ребрендинг известного бренда всегда идет в плюс...
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 30.03.2021 13:55
    0
    А де в новый емблемі літера F?
    Ссылка
    UK88
    online
      UK88, 30.03.2021 13:50
    -1
    Этот минизмализм убивает историю
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 13:50
    0
    На значек метро похоже
    Ссылка
    UK88
    online
      UK88, 30.03.2021 13:49
    +2
    Бывшая лучше
    Ссылка
    UK88
    online
      UK88, 30.03.2021 13:49
    +2
    Бывшая лучше
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.03.2021 14:19
    0
    Доброгорский Юрий, 30.03.2021 14:01
    Расскажи это Ювентусу... Нынешняя J стала одним из самых успешных ребрендингов в истории футбола...
    Он сказал убивает историю, а не деньги. Как эмблему поменяли спортивные результаты Ювентуса только хуже становятся.
    16/17 Финал ЛЧ
    *Поменяли эмблему*
    17/18 1/4 финала ЛЧ
    18/19 1/4 финала ЛЧ
    19/20 1/8 минала ЛЧ
    20/21 1/8 финала ЛЧ
    В следующем сезоне не выйдут из группы.
    Ссылка
    Vadya
    online
      Vadya, 30.03.2021 14:14
    0
    UK88, 30.03.2021 13:49
    Бывшая лучше
    Не всегда!)))
    Ссылка
    Αἴᾱς
    online
      Αἴᾱς, 30.03.2021 14:08
    0
    Не хватает рекламы вакцины.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 30.03.2021 14:01
    0
    UK88, 30.03.2021 13:50
    Этот минизмализм убивает историю
    Расскажи это Ювентусу... Нынешняя J стала одним из самых успешных ребрендингов в истории футбола...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 30.03.2021 13:58
    0
    AgroZaryaRomaLviv, 30.03.2021 13:55
    А де в новый емблемі літера F?
    Там же где и С. Их нет в лого...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 30.03.2021 13:55
    0
    UK88, 30.03.2021 13:49
    Бывшая лучше
    Какая именно?
    У него это 15-й логотип за всю историю?
    Маркитологами доказано что ребрендинг известного бренда всегда идет в плюс...
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 30.03.2021 13:55
    0
    А де в новый емблемі літера F?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 13:50
    0
    На значек метро похоже
    Ссылка
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