КОПОЛОВЕЦ – о санкциях: «Минай будет существовать в любом случае»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец, который недавно завершил карьеру игрока, прокомментировал ситуацию с применением санкций в отношении его президента Валерия Пересоляка.

«Официальная позиция «Миная»: клуб поддерживает Пересоляка.

Команда будет существовать в любом случае. Основная задача – остаться в УПЛ», – сказал Кополовец.

Ранее президент Украины подписал указ о применении санкций против топ-10 украинских контрабандистов, в число которых попал президент «Миная» Валерий Пересоляк.