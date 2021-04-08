КОПОЛОВЕЦ – о санкциях: «Минай будет существовать в любом случае»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец, который недавно завершил карьеру игрока, прокомментировал ситуацию с применением санкций в отношении его президента Валерия Пересоляка.
«Официальная позиция «Миная»: клуб поддерживает Пересоляка.
Команда будет существовать в любом случае. Основная задача – остаться в УПЛ», – сказал Кополовец.
Ранее президент Украины подписал указ о применении санкций против топ-10 украинских контрабандистов, в число которых попал президент «Миная» Валерий Пересоляк.
Источник — ПроФутбол
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