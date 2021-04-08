Динамо Загреб: академия звезд и колыбель скандалов

18 марта 2021 года. Загребское «Динамо» на своем поле в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы буквально нокаутировало Жозе Моуриньо и его «Тоттенхэм», которые, очевидно, уже видели себя в четвертьфинале. После выездного поражения со счетом 0:2, хорваты к 83-й минуте отыграли фору, а в дополнительные полчаса забили ключевой мяч и вместе с победой 3:0 заполучили вожделенную путевку в 1/4 финала, где теперь поборются с обидчиком киевского «Динамо» испанским «Вильярреалом».

Нынешнее «Динамо» Загреб – один из наиболее интересных клубов Восточной Европы с точки зрения всего происходящего вокруг «синих». О некоторых любопытных фактах из истории хорватского гранда и пойдет речь сегодня…

Смена названия, как попытка дистанцироваться от коммунизма

Начало своей футбольной истории загребское «Динамо» берет с 1911 года, когда был основан клуб под названием «Граджянски». Именно на его основе с присоединением расформированных коммунистической партией Югославии «Конкордии» и ХАШК в 1945 году было объявлено о создании в Загребе футбольного клуба под названием «Динамо». Следующие 46 лет команда выступала под этими знаменами, а вот после развала Югославии и обретения Хорватией независимости, вывеску «Динамо» решили заменить.

С 1991 по 1993 годы загребская команда носила название «ХАШК Граджянски», а затем была переименована в «Кроацию». Все это делалось в попытке очистить хорватский футбол и сам клуб от неприглядного, с точки зрения пропаганды, прошлого и с целью максимально дистанцироваться от коммунизма, главенствовавшего в Югославии.

В качестве «Кроации» команда добыла шесть чемпионских титулов в Хорватии (пять из них – кряду), четыре Кубка Хорватии, а также дважды подряд пробивалась в групповой раунд Лиги чемпионов. Сперва в сезоне-1998/99 «Кроация» финишировала второй в группе с «Олимпиакосом», «Порту» и «Аяксом» (команды расположились именно в такой последовательности по итогам шести матчей), уступив дорогу грекам в четвертьфинал, а в следующем году, когда Лига чемпионов была реформирована путем введения второго группового этапа, хорваты финишировали последними на первом этапе в группе с «Манчестер Юнайтед», «Марселем» и австрийским «Штурмом», причем в первом туре «Кроация» сумела сенсационно сыграть вничью с «красными дьяволами» на «Олд Траффорд» (0:0).

Лишь в феврале 2000 года руководство клуба согласовало условия возвращения исконного названия клубу – «Динамо», под которым команда выступает и по сей день.

21 чемпионство за 29 сезонов в хорватской лиге

После распада Югославии в феврале 1992 года было объявлено о проведении первого чемпионата Хорватии. Он разыгрывался в усеченном формате – с февраля по июнь, а чемпионом по результатам 22 поединков стал сплитский «Хайдук».

В 1993 году завершился второй по порядку и первый полный розыгрыш чемпионата Хорватии, чемпионство в котором отпраздновала уже «Кроация». Затем загребская команда еще на два сезона отдала «золото» конкурентам из «Хайдука», после чего пришла на трон всерьез и надолго – с 1996 по 2000 годы чемпионом Хорватии становилась только «Кроация». После возвращения названия «Динамо» команда за пять следующих сезонов взяла только одно чемпионство, но затем превратилось в единоличного гегемона хорватского футбола. С 2006 по 2016 годы «Динамо» взяло 11 титулов кряду, после чего на год пропустило вперед «Риеку», а затем трижды кряду опять триумфовало.

Всего в 29 чемпионатах «Динамо» выигрывало чемпионский титул 21 раз, что является абсолютным рекордом для независимой Хорватии. Ближайший преследователь «синих» по числу чемпионств, коим является «Хайдук», значительно уступает оппоненту, имея в активе только 9 побед в турнире, учитывая три триумфа в 1941, 1945 и 1946 годах, когда проводились розыгрыши футбольного чемпионата сперва независимой, а затем и социалистической Хорватии, до момента, пока она не вошла в состав Югославии.

Президент старой закалки

Нынешний президент «Динамо» 84-летний Мирко Баришич впервые пришел в клуб в 1967 году, когда стал его вице-президентом. Эту должность он занимал в течение трех лет, после чего ушел, и вернулся в руководство в 1989-м, когда стал одним из трех со-президентов «Динамо» Загреб. Уже в 1990-м Баришич остался единственным президентом клуба, но спустя год опять покинул пост, чтобы вернуться на него в 2000-м и стать инициатором возвращения клубу исконного названия.

Vecernji.ht. Мирко Баришич

Текущий президентский срок Баришича длится уже 21 год, и наибольшего величия «Динамо» Загреб достигло именно под руководством этого функционера. С Баришичем «синие» выиграли 15 чемпионских титулов в Хорватии, 11 раз становились обладателями национального Кубка, а также достигли наилучших результатов в экономической сфере. По сути, именно при этом президенте «Динамо» начало выгодно продавать своих воспитанников в европейские клубы, даря континентальному футболу множество настоящих звезд и звездочек…

Академия звезд

Многократный чемпион Хорватии за последние два десятилетия воспитал множество ярких футболистов, которые впоследствии нашли себя в ведущих командах континента, а также составляют основу национальной сборной страны.

Среди звезд, которые прошли через академию загребского «Динамо» выделяются Лука Модрич, Матео Ковачич, Марио Манджукич, Деян Ловрен, Ведран Чорлука, Игорь Бишчан, Марко Пьяца, Милан Бадель, Ивица Олич, Андрей Крамарич, Тин Едвай, Марк Видука, Дани Ольмо, Филип Бенкович, Никола Моро, Йошко Гвардиол и другие.

Некоторые воспитанники «Динамо» Загреб прекрасно известны отечественным болельщикам из-за выступлений в составе украинских команд. Ранее за команды УПЛ играли, в частности, Йерко Леко, Нико Кранчар, Йосип Пиварич (все - «Динамо»), Эдуардо («Шахтер»), Иван Томечак («Днепр»), Денис Главина («Днепр», «Ворскла»). Ныне на контракте в «Заре» пребывает 22-летний северомакедонский воспитанник академии загребского клуба Агрон Руфати.

Бешенная прибыль

Благодаря великолепной работе академии, а также четко выстроенной структуре клуба, работающей на продажу за рубеж, «Динамо» Загреб, согласно последних оценок, находится на девятом месте в мире по прибыльности ведения трансферных дел в XXI веке. За последние два десятилетия хорватский клуб сумел оказаться в плюсе на 245 миллионов евро, что меньше лишь показателей «Бенфики», «Порту», «Ривер Плейта», «Сантоса», «Аякса», «Лилля», «Удинезе» и лиссабонского «Спортинга».

Справедливости ради, осечки тоже случаются, и отнюдь не все звезды академии «Динамо» Загреб впоследствии стали яркими игроками в европейском футболе. В этой связи в голову сразу приходят, прежде всего, имена Алена Халиловича, которого в прессе долгое время называли «хорватским Месси», и Анте Чорича. Впрочем, исключения, как известно, лишь подтверждают правило, а потому «Динамо» Загреб действительно может гордиться своей работой с молодыми талантами, что позволяет клубу быть невероятно успешным на трансферном рынке.

Организатор схемы – Здравко Мамич

Здравко Мамича нередко называют самым влиятельным человеком в хорватском футболе. Еще, не боясь ошибиться или преувеличить, его можно смело окрестить хорватским футбольным Остапом Бендером. С 2003 по 2016 годы он занимал должность исполнительного директора «Динамо» Загреб, и именно при нем была выстроена трансферная система, принесшая неимоверный финансовый успех клубу из столицы Хорватии. Но в настоящий момент Здравко Мамич пребывает за пределами страны, фактически скрываясь от правосудия. Ему инкриминируют отказ от декларирования доходов, полученных в виде агентских от трансферов целого ряда топовых футболистов. Всего группа во главе с Мамичем, по версии следователей, выкачала из бюджета «Динамо» около 15 миллионов евро, а 1,2 миллиона евро не перевела в бюджет Хорватии в качестве налогов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Здравко Мамич

В 2018 году суд приговорил Здравко Мамича к шести годам лишения свободы, но тому удалось избежать ареста, скрывшись в Боснии и Герцеговине. Впоследствии хорватские власти настаивали на выдаче Мамича, но не добились желаемого, так как у Здравко есть боснийское гражданство, а эта страна отказалась выдавать своего подданного. Интересно, что в Боснии и Герцеговине в 2017 году на Здравко Мамича было совершено покушение, когда двое неизвестных в масках открыли огонь по экс-функционеру «Динамо», прибывшему в Томиславград, чтобы почтить память скончавшегося отца. Тогда Мамичу удалось отделаться ранениями в ногу, которые не несли опасности его жизни.

У Здравко Мамича есть брат Зоран. До недавнего времени он исполнял обязанности главного тренера загребского «Динамо», но 15 марта был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в финансовых махинациях. Суд первой инстанции приговорил Зорана Мамича к 4 годам и 11 месяцам тюремного заключения. Наказание впоследствии было оставлено в силе Верховным судом Хорватии, который, что правда, несколько уменьшил срок заключения – до 4 лет и 8 месяцев. В отличие от брата, Зоран Мамич не стал скрываться, и до последнего оставался в Хорватии.

Колыбель скандалов

Как уже понятно, «Динамо» Загреб в последние годы из-за семейства Мамичей неоднократно попадало в различные скандалы. Финансовые махинации мы уже вскользь затронули, равно как и покушение на Здравко Мамича в Боснии и Герцеговине, а потому сейчас вспомним один интересный случай, который связан с футболистом, поигравшим впоследствии в Украине.

Речь о хорватском форварде бразильского происхождения Эдуардо да Силве, известном по выступлениям в УПЛ за «Шахтер». В 2009 году нападающий тогда еще лондонского «Арсенала» подал в суд на Здравко Мамича за то, что тот обязал игрока отдавать половину своей зарплаты семье хорватского функционера. Мамич свою позицию обосновывал тем, что Эдуардо подписал с ним соответствующий договор, по которому Здравко представлял интересы нападающего, а тот был обязан отдавать 50% заработной платы в виде оплаты за получаемые услуги.

Когда Эдуардо играл в «Динамо» Загреб, то проблем с Мамичем у него не возникало, но в «Арсенале» при совершенно ином уровне зарплаты, натурализованный хорват со временем «встал на дыбы» и пошел в суд. В итоге разбирательство затянулось на пять лет, в процессе вскрылось множество других неприглядных историй вокруг Мамича, который проиграл не только дело Эдуардо, но и навлек на себя гнев государственных органов, добившихся впоследствии заочного осуждения для функционера. Интересно, что после бегства в Боснию и Герцеговину Здравко Мамич заявил, что более никогда не планирует возвращаться в Хорватию.