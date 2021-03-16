Тренера загребского Динамо осудили почти на пять лет за хищение денег

Верховный суд Хорватии приговорил главного тренера «Динамо» Загреб Зорана Мамича на 4.8 года лишения свободы.

Такое наказание специалист получил за за финансовые хищения и уклонение от уплаты налогов.

Мамич подал в отставку с должности главного тренера команды. На посту тренера его сменит Дамир Крзнар.

Мамича и его брата обвиняли в хищении 17,3 миллиона долларов из бюджета клуба, а также невыплате налогов в размере 1,8 миллиона.