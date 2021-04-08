Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Мариуполь – Шахтер

В субботу, 10 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» сыграет против донецкого «Шахтера».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», арбитр из Харькова Анатолий Абдула даст стартовый свисток в 14:00.
«Мариуполь» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Шахтер».
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Источник — Sport.ua
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