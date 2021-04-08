Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Мариуполь – Шахтер

В субботу, 10 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» сыграет против донецкого «Шахтера».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», арбитр из Харькова Анатолий Абдула даст стартовый свисток в 14:00.

«Мариуполь» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Шахтер».