В четверг, 8 апреля, состоится первый поединок четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся «Аякс» и «Рома». Матч пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена» (Амстердам, Нидерланды), начало - в 22:00.

Соперники уверенно добрались стадии четвертьфинала, выиграв каждый по четыре матча - «Аякс» прошел «Лилль» и «Янг Бойз», а «Рома» победила «Брагу» и «Шахтер». Также «Аякс» в воскресенье победил в чемпионате «Херенвен» (1:2), а «Рома» не смогла справиться в субботу с «Сассуоло» (2:2). Кресло под тренером римлян Фонсекой продолжает шататься, поэтому победа в Лиге Европы придаст ему уверенности. Посмотрим, что для этого Паулу сделает в четверг.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аякс» - «Рома».