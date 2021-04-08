Аякс
0 : 0
Рома
08.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Аякс - Рома. Текстовая трансляция матча

Текстовая трансляция первого поединка четвертьфинала Лиги Европы УЕФА

  • 08.04.2021 01:47
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Аякс - Рома. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 8 апреля, состоится первый поединок четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся «Аякс» и «Рома». Матч пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена» (Амстердам, Нидерланды), начало - в 22:00.

Соперники уверенно добрались стадии четвертьфинала, выиграв каждый по четыре матча - «Аякс» прошел «Лилль» и «Янг Бойз», а «Рома» победила «Брагу» и «Шахтер». Также «Аякс» в воскресенье победил в чемпионате «Херенвен» (1:2), а «Рома» не смогла справиться в субботу с «Сассуоло» (2:2). Кресло под тренером римлян Фонсекой продолжает шататься, поэтому победа в Лиге Европы придаст ему уверенности. Посмотрим, что для этого Паулу сделает в четверг.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аякс» - «Рома».

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Источник — Sport.ua

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