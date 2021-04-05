В поединке 28-го тура чемпионата Нидерландов по футболу «Аякс» на выезде обыграл «Херенвен» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Херенвен» — «Аякс» — 1:2
Голы: Берген, 27 — Тадич, 36, с пенальти, Алле, 61
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
|36'
|ГОЛ ! С пенальти забил Душан Тадич (Аякс).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Митхелл ван Берген (Херенвен).
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Источник — Футбол 1/2/3
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