В матче 29-го тура Серии А «Сассуоло» и «Рома» сыграли вничью.
Смотрите видео голов и обзор матча:
«Сассуоло» - «Рома» - 2:2
Голи: Траоре, 57, Распадорі, 85 - Пеллегріні, 28 (з пен), Перес, 69
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруно Перес (Рома).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Хамед Траоре (Сассуоло).
|26'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
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Источник — Sport.ua
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