Серия A. 7 голов в матче Наполи, победа Лацио, ничья Ромы

Состоялась большая часть матчей тура чемпионата Италии

  • 03.04.2021 18:10
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Серия A. 7 голов в матче Наполи, победа Лацио, ничья Ромы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Кроме яркого матча «Аталанта» - «Удинезе», где было забито 5 голов, состоялась большая часть матчей тура чемпионата Италии.

Отметим победу «Наполи» 4:3. Команда поднялась на 4-е место и пытается не отставать от «Аталанты». А вот «Рома» сыграла вничью и опустилась на 7-е место в 5 очках от зоны Лиги чемпионов.

Чемпионта Италии. 29-й тур

Наполи - Кротоне 4:3
Голы: Инсинье, 19, Осимхен, 22, Мертенс, 34, Ди Лоренцо, 72 - Сими, 25, 48, Мессиас, 59

Лацио - Специа 2:1
Голы: Лаццари, 56, Кайседо, 88 (с пен) - Верде, 73

Сассуоло - Рома 2:2
Голы: Траоре, 57, Распадори, 85 - Пеллегрини, 28 (с пен), Перес, 69

Беневенто - Парма 2:2
Голы: Глик, 23, Ионица, 67 - Куртич, 55, Ман, 88

Кальяри - Верона 0:2
Голы: Барак, 64, Ласанья, 90+5

Дженоа - Фиорентина 1:1
Голы: Дестро, 13 - Вахович, 23

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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