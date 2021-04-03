Серия A. 7 голов в матче Наполи, победа Лацио, ничья Ромы

Кроме яркого матча «Аталанта» - «Удинезе», где было забито 5 голов, состоялась большая часть матчей тура чемпионата Италии.
Отметим победу «Наполи» 4:3. Команда поднялась на 4-е место и пытается не отставать от «Аталанты». А вот «Рома» сыграла вничью и опустилась на 7-е место в 5 очках от зоны Лиги чемпионов.
Чемпионта Италии. 29-й тур
Наполи - Кротоне 4:3
Голы: Инсинье, 19, Осимхен, 22, Мертенс, 34, Ди Лоренцо, 72 - Сими, 25, 48, Мессиас, 59
Лацио - Специа 2:1
Голы: Лаццари, 56, Кайседо, 88 (с пен) - Верде, 73
Сассуоло - Рома 2:2
Голы: Траоре, 57, Распадори, 85 - Пеллегрини, 28 (с пен), Перес, 69
Беневенто - Парма 2:2
Голы: Глик, 23, Ионица, 67 - Куртич, 55, Ман, 88
Кальяри - Верона 0:2
Голы: Барак, 64, Ласанья, 90+5
Дженоа - Фиорентина 1:1
Голы: Дестро, 13 - Вахович, 23
Источник — Sport.ua
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