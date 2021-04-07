Ювентус – Наполи – 2:1. Милан, берегись. Видео голов и обзор матча

В перенесенном матче 3-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» обыграл «Наполи» благодаря голам Роналду и Дибалы.
Турнирная таблица Серии A
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
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Источник — Serie A
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