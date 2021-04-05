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0 : 0
Наполи
07.04.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Третья встреча команд в 2021 году

  • 05.04.2021 01:37
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Ювентус – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 апреля, состоится перенесенный матч 3-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Ювентус» на домашнем стадионе «Альянц Стадиум» примет «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Изначально этот поединок должен был состояться 4 октября 2020 года, но его отменили из-за вспышки коронавируса в лагере неаполитанцев.

«Ювентус»

Туринскому клубу в прошлом сезоне удалось девятый раз подряд оформить чемпионский титул. Большая часть этого сезона получилася не столь яркой и довольно неожиданной. За 28 матчей команда Андреа Пирло четырежды проиграла в Серии А и восемь раз сыграла вничью при 16 победах. С 56 очками в активе «Старая синьора» находится на четвертом месте и отстает от «Интера», который единолично лидирует, на 12 баллов.

Уже очевидно, что защитить Скудетто «Ювентусу» не удастся, в лучшем случае можно побороться с «Миланом» за серебряные медали, но и от второй строчки отставание в четыре балла, а до конца сезона осталось всего 9 туров. Из Лиги чемпионов Криштиану Роналду и компания вылетели еще на стадии 1/8 финала от португальского «Порту», да и в Серии А в последних двух матчах туринцам удалось взять всего одно очко – поражение от «Беневенто» (1:1) и ничья с «Торино» (2:2).

«Наполи»

Команда Дженнаро Гаттузо завершила еврокубковую кампанию еще в феврале, уступив испанской «Гранаде». Конечно, относительно ранний вылет из еврокубков не порадовал болельщиков неаполитанцев, но, с другой стороны, у них появилась возможность сконцентрироваться на Серии А. И пока это идет на пользу.

«Наполи» в чемпионате набрал, как и «Ювентус», 56 очков, однако в предыдущих четырех поединках одержал исключительно победы. Предстоящий матч с «Ювентусом» крайне важен для обеих клубов, ведь проигравшему будет сложно продолжить борьбу за топ-4 и, соответственно, путевку в Лигу чемпионов. Поэтому этот поединок во многом станет определяющим.

Личные встречи

В 2021 году эти клубы уже успели провести два поединка. В матче за Суперкубок Италии «Ювентус» одержал победу со счетом 2:0, а в рамках второго круга Серии А сильнее оказался «Наполи» (1:0).

Ориентировочные составы

«Ювентус»: Щенсны – Куадрадо, Де Лигт, Дрегушин, Алекс Сандро, Кьеза, Данило, Бентанкур, Кулусевски, Роналду, Мората.

«Наполи»: Мерет – Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Руй, Руис, Бакайоко, Политано, Мертенс, Инсинье, Осимхен.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что хозяева одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.01 по линии Parimatch.

7 апреля, среда

«Ювентус» – «Наполи»
Турин. Стадион «Альянц Стадиум». 19:45
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 3»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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