ОФИЦИАЛЬНО. Че Че перешел из Сан-Паулу в Атлетико Минейро

Трансфер состоялся на условиях аренды

  • 07.04.2021 08:54
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ОФИЦИАЛЬНО. Че Че перешел из Сан-Паулу в Атлетико Минейро
© atletico.com.br. Че Че

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Че Че перешел из «Сан-Паулу» в «Атлетико Минейро». Аренда 28-летнего футболиста рассчитана до 31 мая 2022 года.

«У меня всегда было желание поиграть за «Атлетико Минейро», и я очень счастлив. Мы собираемся двигаться вместе и творить великие дела», - заявил Че Че.

Ранее сообщалось, что Че Че не входит в планы новоиспеченного наставника «Сан-Паулу» Эрнана Креспо, а вот коуч «Атлетико Минейро» Кука, наоборот, очень хотел видеть хавбека, с которым ранее имел опыт совместной работы, в своей команде.

Напомним, «Сан-Паулу» еще не рассчитался с «Динамо» за трансфер Че Че. Согласно последней информации, бразильский клуб должен киевлянам около 3,25 миллионов евро.

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Источник — ФК Атлетико Минейро

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